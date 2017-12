„Rusia manipulează ţările est-europene și discreditează Occidentul“

Un raport elaborat de institute de studii din SUA și Bulgaria arată că Rusia a implementat o campanie secretă de măsuri politice şi economice pentru manipularea a cinci ţări central şi est-europene, discreditarea modelului liberal-democratic occidental şi subminarea relaţiilor transatlantice. Moscova a cooptat politicieni cu idei comune, depune eforturi pentru dominarea pieţelor energetice şi a altor sectoare economice şi a subminat măsuri anticorupţie, în tentativa de a obţine influenţă asupra guvernelor din Bulgaria, Ungaria, Letonia, Serbia şi Slovacia. ”În anumite ţări, influenţa rusă a devenit atât de răspândită şi endemică încât a subminat stabilitatea naţională, orientarea pro-occidentală a ţărilor şi stabilitatea euro-atlantică”, arată raportul elaborat de Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), cu sediul la Washington, şi Centrul pentru Studii Democratice (CSD), cu sediul în Sofia.

Publicarea studiului intitulat ”Strategia Kremlinului: Înţelegerea influenţei ruse în Europa Centrală şi de Est” coincide cu o dezbatere politică fără precedent din SUA pe tema tentativelor Rusiei de a exercita influenţă asupra scrutinului prezidenţial american, prin atacuri cibernetice şi dezvăluirea unor e-mailuri ale candidatului democrat Hillary Clinton. Un fost oficial de la Departamentul de Stat este coordonatorul studiului, iar oficiali americani au declarat că susţin concluziile referitoare la ingerinţele Rusiei în estul Europei. ”Ruşii s-au implicat într-o campanie susţinută de a redobândi ceea ce preşedintele Vladimir Putin consideră a fi o zonă-tampon în estul Europei şi de a submina nu doar NATO şi UE, ci întreaga bază democratică a ambelor organizaţii”, a declarat, sub protecţia anonimatului, un oficial american. Potrivit acestuia, ”activităţile ruse includ acte de corupţie, activităţi de propagandă, campanii pentru dezinformare, asasinarea în mod ocazional a criticilor Kremlinului şi utilizarea tehnicilor online pentru subminarea disidenţilor şi slăbirea instituţiilor occidentale”.

Raportul menţionează o serie de activităţi ruse pentru extinderea influenţei în Europa Centrală şi de Est. Un exemplu este lansarea unor megaproiecte de genul contractului de 12,2 miliarde de euro pentru construirea a două reactoare nucleare în Ungaria şi promovarea oamenilor de afaceri pro-ruşi. În Bulgaria, Rusia are o prezenţă economică intensă, cu o medie de 22% din PIB în intervalul 2005-2014, existând riscul intrării statului sub influenţa Rusiei, precizează studiul. Heather Conley, fost oficial american şi coordonator al studiului, afirmă, într-un interviu acordat Reuters, că raportul are rolul de a evidenţia o problemă care a fost abordată insuficient de politicienii americani şi europeni.