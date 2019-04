Rusia monitorizează distrugătorul american USS Ross aflat în Marea Neagră

09:11:11 / 17 Aprilie 2019

Pe cand o intrare americana in M.Azov?

Nimic nou sub soare.Si rusii cand trec prin Stramtori si Canal sant ,,priviti''de la marginea bordurii,sa le vada ,,mersul''!Cat priveste prezenta navelor americane in M.Neagra,acestea, intradevar nu le poate permite sa se deplaseze in M.Neagra.Abea asteptam un aviz de trecere a unei nave militare americane care sa faca o vizita de prietenie lui Porosenko ,cat mai este Presedinte si incurajat de ,,lumea civilizata'',trecand spre portul Mariopol pe sub podul crimeean in M.de Azov.Atunci vom vedea adevaratul atasament al americanilor fata de ucrainieni si ignorarea totala a vrerii rusilor.Mai mult,poate gresesc,America nici nu a semnat Conventia de la Montreaux care de fapt se afala la manaTurciei.