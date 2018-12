Serviciile franceze de informaţii nu au găsit dovezi care să indice o implicare directă a Rusiei în răspândirea de ştiri false şi teorii ale conspiraţiei în încercarea de a amplifica protestele mişcării "Vestelor Galbene" din Franţa, informează publicaţia Journal du Dimanche, citând o sursă, arată mediafax. "Până la această dată, nu am găsit vreo implicare a lor (serviciilor de spionaj din Rusia) în această mişcare (a Vestelor Galbene)", a comunicat o sursă din cadrul serviciilor franceze de informaţii, precizând însă că ancheta nu a fost încă finalizată. Sursa citată a mai afirmat că serviciile cred că Rusia va încerca să sprijine forţele de opoziţie şi naţionaliştii în alegerile europarlamentare din primăvară.

Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de Externe, a declarat săptămâna trecută că Secretariatul General pentru Apărare şi Securitate Naţională (SGDSN) de la Paris a iniţiat o anchetă privind informaţiile din presă potrivit cărora Rusia şi-a intensificat activităţile cibernetice pe reţele de socializare în contextul protestelor din Franţa. Sute de conturi online pro-Kremlin, inclusiv instituţii media ruse, au răspândit dezinformări despre protestele violente din Franţa, prezentând imagini false cu manifestanţi răniţi în încercarea de a induce ideea unei intervenţii brutale a autorităţilor franceze, potrivit presei internaţionale.

Citând o analiză a companiei de securitate cibernetică New Knowledge, cotidianul The Times a relatat că au fost folosite imagini cu manifestanţi răniţi în cursul altor evenimente. Potrivit Alliance for Securing Democracy, un grup din cadrul German Marshall Fund, aproape 600 de conturi Twitter cunoscute pentru postările pro-Kremlin au distribuit informaţii despre protestele din Franţa, a transmis agenţia Bloomberg. Kremlinul a respins prompt informaţiile vehiculate de presă şi a catalogat acuzaţiile ca fiind "defăimătoare". "Nu am intervenit şi nu vom interveni în afacerile interne ale vreunei ţări, inclusiv Franţa", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei ruse.