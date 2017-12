Rusia nu va putea participa la Eurovision 2017

23:44:14 / 16 Aprilie 2017

Asta nu-i blonda! E vopsita bai

Gogu Trandafir si Patraulea Frumoasa, ce gene, ce sprancene, ce urechiuse are! Ce suras cald are, ce zambet sincer! Hait! Semn rau. nu cobi! Blonda.. asa cum mi-am dorit in viata mea Parca-i facuta pentru mine Asta nu-i blonda! E vopsita bai Cum vopsita ma ce are Papusica.. vrea sa ma i-a cu ea in croaziera pe marea neagra si pe marea mediterana Facem doua mari deodata Si pe urma alte doua Si pe urma un ocean, doua oceane.. Si eu n-am nici un sfant! Si maine la pranz astia inchid inscrierile Il sunam pe Gogu Si de unde sa scoata Gogu bani Inchiriaza o masina doua masini trei masini Ba tu tot la masini ti-e gandul ma Ai intrat om serios si ai iesit cu narav Sa stii ca am sa te spun lui Gogu Asta-i chestie de inima de aia nu o sa ma intelegi niciodata! Un ocean doua oceane gata noroc