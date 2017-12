Rusia, pregătită să medieze dialogul între R. Moldova şi Transnistria

“Rusia este pregătită să ajute R. Moldova şi Transnistria să continue dialogul”, a declarat, marţi, la Moscova, ministrul Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, în faţa parlamentarilor ruşi, relatează RIA Novosti în pagina electronică. “Vom coopera pentru continuarea negocierilor şi sperăm că cele două părţi vor căuta o soluţie de compromis”, a declarat Lavrov în cadrul audierilor în Duma de Stat (Camera Inferioară a Parlamentului rus), consacrate reglementării conflictelor în spaţiul Comunităţii Statelor Independente (fostele republici sovietice, cu excepţia ţărilor baltice). “Moscova salută reluarea dialogului direct între Chişinău şi Tiraspol”, a declarat ministrul, amintind că preşedintele moldovean, Vladimir Voronin şi liderul republicii autoproclamate Transnistria, Igor Smirnov, au avut recent o întrevedere.

“Transnistria poate obţine independenţa chiar dacă R. Moldova nu îi recunoaşte libertatea şi suveranitatea”, a declarat Paul Williams, fost oficial din cadrul Departamentului american de Stat, citat de “Tiraspol Times”, în ediţia electronică de marţi. “În ultimii 15 ani, cel puţin 26 de ţări şi-au proclamat independenţa şi au devenit state suverane, fără a avea vreo înţelegere cu ţarile de care aparţineau, iar Kosovo este unul dintre ele”, a declarat Paul William, la finalul unei conferinţe desfăşurate la Washington, pe tema autodeterminării şi creării unui stat. Williams susţine Kosovo, care şi-a proclamat unilateral independenţa de Serbia în februarie, a sprijinit şi republica Nagorno-Karabakh şi ar susţine şi cauza poporului transnistrean. Opiniile lui Williams nu sînt însă general acceptate. “Practicile statale de după 1945 arată reticenţa statelor de a recunoaşte sau a accepta o secesiune unilaterală în afara contextului colonial. Aceste practici nu s-au schimbat după 1989, în pofida apariţiei a 23 de noi state”, explică James Crawford, consilier al Naţiunilor Unite. “Ceea ce spune Paul Williams nu are nicio relevanţă pentru Transnistria”, consideră Michael Garner, analist american. “De fapt, Transnistria nu a fost niciodată sub controlul R. Moldova. Nici măcar o zi. Transnistria şi-a declarat independenţa în 1990, R. Moldova a făcut la fel abia un an mai tîrziu, în 1991. Transnistria nu a trăit sub R. Moldova în nicio perioadă. Nici în ultimii 18 ani, nici în trecut. Au fost împreună doar în cadrul Uniunii Sovietice iar acel stat nu mai există”, a comentat el.