Rusia şi M. Britanie, prinse într-un război dur al declaraţiilor! Unde se va opri

Ministrul de externe britanic Boris Johnson a întărit, joi, declaraţiile premierului Theresa May în ce priveşte măsurile luate împotriva Rusiei, o premieră în relaţiile dintre cele două ţări. May s-a exprimat extrem de dur la adresa Moscovei şi a anunţat o serie de sancţiuni împotriva Rusiei, între care expulzarea a 23 de diplomaţi ruşi, încetarea tuturor contactelor comerciale, etc. Johnson a sugerat joi că ruşii corupţi care îşi datorează averile relaţiilor cu preşedintele Vladimir Putin ar putea fi vizaţi de măsurile luate ca represalii de Londra împotriva Rusiei, relatează Reuters. Oficialul a reiterat faptul că dovezile privind responsabilitatea Rusiei în agresiunea asupra lui Serghei Skripal şi a fiicei sale, la 4 martie, în Salisbury, sunt “copleşitoare”. Ruşii, spune el, neagă că ar avea vreo legătură cu acest atac, dar vor în acelaşi timp ca lumea întreagă să ştie că ei sunt autorii. Acest atac este un avertisment trimis celor care ar fi tentaţi să se opună puterii ruse, a adăugat el, o modalitate de a spune: “Vedeţi ce se întâmplă cu oamenii care se opun acestui regim”. Ministrul a insistat că este vorba de un act de “răzbunare şi represalii” şi al cărui obiectiv a fost, prin utilizarea acestui agent neurotoxic, să demonstreze că Rusia este responsabilă de acest atac, potrivit EFE. “Un agent neurotoxic a fost utilizat într-o ţară europeană pentru prima oară după al Doilea Război Mondial. Considerăm că guvernul britanic a reacţionat într-o manieră fermă, deoarece oamenii din această ţară se aşteptau ca noi să facem aceasta”, a mai spus el.

Un eşantion al agentului neurotoxic “Noviciok” va fi analizat de o instanţă obiectivă

Boris Johnson a declarat că Regatul Unit va furniza un eşantion din substanţa folosită în atacul de la Salisbury Organizaţiei pentru Interzicerea Armei Chimice (OIAC) pentru ca această să-şi realizeze propria analiză a substanţei. Potrivit Londrei, este vorba de un agent neurotoxic de tipul “Noviciok”, dezvoltat la nivel militar, de URSS în anii 1970 şi 1980.

Kremlinul a denunţat poziţia „absolut iresponsabilă” a Londrei

După anunţul premierului May şi discursul ministrului de externe Boris Johnson, Kremlinul a denunţat joi poziţia „absolut iresponsabilă” a Londrei, subliniind că riposta rusă va răspunde „cel mai bine” intereselor Rusiei, relatează AFP şi TASS. „Poziţia părţii britanice ni se pare absolut iresponsabilă”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a doua zi după anunţul premierului Theresa May. Măsurile de răspuns „nu se vor lăsa aşteptate”, a asigurat el. „Decizia va fi luată de preşedinte şi nu există nicio îndoială că va alege versiunea de răspuns care corespunde cel mai bine intereselor Rusiei”, a spus Peskov. „Suntem foarte îngrijoraţi de această situaţie”, a mai adăugat el, apreciind că aici sunt prezente „toate semnele unei provocări”. Potrivit lui Peskov, „partea rusă nu are nicio legătură cu incidentul produs la Salisbury”, unde fostul spion rus Serghei Skripal şi fiica sa Iulia au fost spitalizaţi la 4 martie în stare „critică” după ce au fost victime ale unei otrăviri. La rândul său, ministrul de externe rus Serghei Lavrov a sugerat joi un răspuns simetric al Rusiei la decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomaţi ruşi, potrivit RIA Novosti. Întrebat când Moscova îşi va anunţa decizia, Lavrov a afirmat: „În curând!”.

Franţa va lua măsuri împotriva Rusiei, pe modelul Marii Britanii

Franţa “împărtăşeşte constatarea Regatului Unit” cu privire la responsabilitatea Moscovei în otrăvirea unui fost spion rus în Marea Britanie, a declarat joi preşedinţia franceză într-un comunicat, citat de AFP. Această precizare intervine în condiţiile în care Palatul Elysee declarase miercuri că doreşte dovezi solide în legătură cu implicarea Rusiei în otrăvirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (în sud-vestul Angliei) înainte de a lua orice măsură în semn de solidaritate cu guvernul britanic, potrivit Reuters. Preşedintele Emmanuel Macron, care a avut joi o nouă discuţie telefonică cu premierul britanic Theresa May, a apreciat la fel ca aceasta din urmă că “nu există altă explicaţie plauzibilă”, menţionează textul. Emmanuel Macron şi Theresa May “au convenit asupra importanţei unităţii europene şi transatlantice în răspunsul la acest eveniment şi vor rămâne în contact strâns în zilele următoare”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că va anunţa “în zilele următoare” măsurile pe care Parisul le va lua în cazul spionului rus otrăvit în sud-vestul Angliei, întrucât “totul duce la convingerea” că Rusia este “responsabilă”, potrivit lui, informează France Presse. “Condamn cu cea mai mare fermitate acest atac inacceptabil”, a declarat preşedintele francez în cursul unei vizite în centrul Franţei. Potrivit acestuia, “serviciile secrete britanice împreună cu serviciile franceze confirm” că responsabilitatea aparţine Rusiei.



Poziţia comună a Franţei, Germaniei, Statelor Unite şi Regatului Unit



Un comunicat comun din partea Franţei, Germaniei, Statelor Unite şi Regatului Unit a fost dat publicităţii joi şi aici se reafirmă responsabilitatea atacului cu “Noviciok”, care revine Rusiei - "singura explicaţie plauzibilă", relatează BBC News. Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel şi Donald Trump condamnă "prima utilizare ofensivă a unui agent neurotoxic în Europa după al Doilea Război Mondial" şi un atac la adresa suveranităţii Regatului Unit. "Este un atac asupra suveranităţii Regatului Unit, iar orice asemenea utilizare de către un stat este o încălcare clară a Convenţiei cu privire la armamentul chimic şi o încălcare a dreptului internaţional. Ea ne ameninţă securitatea tuturor", se arată în comunicat. "Marea Britanie şi-a informat în detaliu aliaţii asupra faptului că este foarte probabil ca Rusia să fie responsabilă pentru atac. Împărtăşim constatarea britanică potrivit căreia nu există o altă explicaţie plauzibilă", se mai arată în comunicatul comun.