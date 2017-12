Rusia este favorabilă dialogului propus de Grecia în cadrul OSCE, cunoscut sub numele de Procesul Corfu şi susţine reforma Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, a declarat şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov. În iunie, s-a decis la Corfu, în Grecia, relansarea reuniunilor Consiliului NATO - Rusia, blocate mai mult de un an din cauza divergenţelor pe tema situaţiei din Osetia de Sud şi Abhazia. Iniţiativa oficializării Procesului Corfu aparţine preşedinţiei elene a OSCE şi are ca obiectiv dezvoltarea ideii unei noi arhitecturi de securitate propuse de Rusia în iunie 2008. Preşedintele rus, Dmitri Medvedev, propune un tratat european de securitate care să prevadă respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statelor, evitarea recurgerii la acţiuni armate şi controlul armamentului.