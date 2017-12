Rusia va înregistra o creştere economică de 4%

Rusia va înregistra, în acest an, o creştere economică de aproximativ 4%, a declarat, ieri, preşedintele rus, Dmitri Medvedev, afirmând că situaţia ţării s-a stabilizat după criza mondială. Şeful statului rus a afirmat că numărul şomerilor este de 5 milioane de oameni, cu 2 milioane mai puţin faţă de perioada de vârf a crizei economice. Pe de altă parte, Medvedev a atras atenţia că deficitul bugetar rămâne în continuare ridicat şi trebuie redus. Liderul de la Kremlin a admis că situaţia economică a ţării rămâne dificilă şi că nu toate consecinţele crizei au fost depăşite, dar a dat asigurări că statul va continua să-şi îndeplinească obligaţiile sociale. ”Veniturile reale ale populaţiei au crescut în lunile trecute cu aproximativ 5%. Anul viitor este prevăzută majorarea salariilor bugetarilor. Se derulează programe strategice privind asigurarea locuinţelor pentru veterani şi militari. Găsim, în fiecare an, modalităţi de a majora pensiile. Am dispus ca tuturor pensionarilor să le fie asigurate venituri nu mai mici decât nivelul minim de trai şi această problemă a fost rezolvată”, a detaliat Dmitri Medvedev.

Preşedintele rus a denunţat, ieri, ”legăturile directe” dintre mediile infracţionale şi poliţia rusă, în discursul său anual adresat naţiunii. ”În ultima vreme, am fost martorii unor evenimente tragice în cursul cărora au fost ucise mai multe persoane. Una dintre cauze este delăsarea din cadrul organismelor de menţinere a ordinii şi adeseori legăturile lor directe cu lumea infracţională”, a declarat el. La începutul lui noiembrie, 12 persoane, dintre care patru copii, au fost ucise cu arme albe într-un oraş din sudul Rusiei. Un grup de infractori condus de un deputat local, care teroriza acest oraş din regiunea Krasnodar, de mai mulţi ani, ar fi la originea masacrului, potrivit anchetei. Mai mulţi martori au acuzat forţele de ordine locale că au acoperit, timp de mai mulţi ani, activităţile acestui grup şi cazul a fost amplu comentat de presă.