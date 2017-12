Rușinea de a fi meseriaș. „Nu am văzut tractoriști de 25 de ani“

Sunt peste 400.000 de tineri în România fără diplomă de Bacalaureat și probabil că numărul lor se va apropia de jumătate de milion în acest an, spun cei din Ministerul Educației Naționale. Tinerii României sunt învățați că este rușinos să ajungi meseriaș și să nu promovezi examenul maturității. Așa ajungem să avem tot mai mulți șomeri fără diplomă. ”Nu vei vedea niciodată un Costel mecanic de 25 de ani, pentru că cei tineri nu mai fac asta. Nu am văzut niciodată tractoriști de 25 de ani sau strungari. Știm că avem ospătari cu două licențe și Master. Cei ca ei spun că au multă pregătire și nu își găsesc ceva de muncă, deși trebuiau, poate, să facă o școală tehnică”, a declarat președintele Comisiei pentru egalitate de șanse din Senat, Marian Vasiliev. Societatea românească încă se încăpățânează să îi stigmatizeze pe cei care nu au o diplomă de Bacalaureat, în loc să promoveze învățământul tehnologic. ”Eu nu sunt de părere că ar trebui ca toată lumea să aibă Bacalaureat în România. Cred că cei care au o aptitudine pentru muncă trebuie să se poată duce să muncească. Noi am creat acest stereotip - toată lumea să aibă Bac. Trebuie să învățăm că munca e onorabilă și apoi poate nu vom mai vorbi despre procente - câți trec sau nu Bac-ul”, a subliniat secretarul de stat din cadrul Ministerului Educației, Gabriel Liviu Ispas, prezent la Constanța.

”(...) ÎN ȘCOALĂ, CU MEDIA 2 ȘI CEVA” Potrivit oficialului din Ministerul Educației, elevii care au performanțe scăzute încă din primii ani de școală ar trebui să conștientizeze că e mai bine să se îndrepte către învățământul tehnic și profesional. ”Suntem obligați să ținem omul în școală. Dacă trec elevul de la clasa a VIII-a la a IX-a cu media 2 și ceva, el va termina cu 2 și ceva și liceul. Cine crede că va lua vreodată Bacalaureatul? Nu crede nimeni, nici noi nu credem. De ce îi ținem în școală? Pentru că avem învățământ obligatoriu. Dacă până în clasa a VIII-a nu au cum să ajungă la nota 5, elevii nu au cum să recupereze decalajele și să ia media 6 la Bac”, a spus el.

PARTENERIAT ÎNTRE ȘCOLI ȘI AUTORITĂȚI

Pentru a-i ajuta pe elevi să afle care este cea mai bună cale pe care o pot urma pentru a le garanta un loc de muncă mai târziu, este nevoie de un parteneriat între școli și autoritățile locale, o spune toată lumea. ”Autoritățile locale trebuie să cunoască mai bine piața muncii, inspectoratele școlare să colaboreze cu acestea în privința planurilor de învățământ pentru alegerea acelor profiluri pe care le cere o anumită zonă geografică. La orele de dirigenție ar trebui să fie invitați și reprezentanți ai autorităților locale, care să prezinte elevilor realitățile cotidiene ale județului și municipiului. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă trebuie să se implice activ și să organizeze dezbateri referitoare la posibilitățile de angajare a tinerilor”, a recunoscut prefectul județului Constanța, Ion Constantin.

Alții spun că performanța la Bac depinde de cât de mult investesc autoritățile în educație. ”În fiecare an când se promovează Legea bugetului ne trezim cu aceeași surpriză - că se mai amână puțin articolul care prevede alocarea a 6% din PIB pentru educație. Cei care suportă efectele subfinanțării sunt în primul rând elevii”, a explicat președintele Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”, Marius Nistor. ”Se pare că există o corelație directă între investiția în bursele acordate la nivelul școlilor și performanța la Bac. Acolo unde autoritățile locale sprijină copiii, se vede și o îmbunătățire a șanselor la un viitor mai bun. Constanța are o medie de promovabilitate la examenul de Bacalaureat sub media națională. Acest lucru cred că ar trebui să ne îngrijoreze pe toți”, a subliniat consilierul de stat din Departamentul pentru Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale, Ligia Deca.