Russell Brand a sărutat cu foc… o blondă

Comicul britanic Russell Brand vrea cu orice preţ să dea lovitura la Hollywood. Şi astfel, după mai multe încercări eşuate, actorul de 34 de ani revine în forţă, cu un rol principal în comedia ”Get Him to the Greek”. La premiera mondială a peliculei produse de Universal Pictures, eveniment desfăşurat la Teatrul Elen din Los Angeles, Russell Brand a venit îmbrăcat într-un costum alb, cămaşă de aceeaşi culoare, desfăcută la trei din cei cinci nasturi. A fost însoţit de superba lui logodnică, Katy Perry, prezentă pe covorul roşu atât pentru a-şi susţine partenerul de viaţă, dar şi pentru a fi sigură că viitorul ei soţ nu cade în păcat la petrecerea de după, în amintirea vremurilor de demult. Ştia ea ce ştia pentru că, în ciuda faptului că o consideră, acum, pe Katy Perry unica femeie din viaţa lui, tentaţiile nu au dispărut pentru Russell Brand. S-a văzut cel mai bine când actorul a sărutat cu foc o jurnalistă blondă. Întâmplarea care cu siguranţă o va deranja pe logodnica britanicului s-a petrecut la premiera ”Buy Love Here”. Dar scuza lui pentru Katy Perry este pregătită. Ea a spus că sunt noii Brangelina. Iar între Brad Pitt şi Angelina Jolie, lucrurile nu au decurs mereu calm...