Russell Brand s-a predat poliţiei

Fostul soţ al cântăreţei Katy Perry, actorul britanic Russell Brand, s-a predat joi după-amiază poliţiei din New Orleans, după ce un mandat de arestare a fost emis pe numele lui, în care era acuzat de provocarea unor pagube materiale evaluate la 700 de dolari. Russell Brand a plătit o cauţiune de 5.000 de dolari şi a fost eliberat din închisoare în scurt timp. Remi Braden, un alt purtător de cuvânt al poliţiei americane, nu a putut să ofere alte detalii despre incidentul de luni care a condus la emiterea acelui mandat de arestare. Site-ul TMZ, specializat în postarea de informaţii despre celebrităţi, susţine că actorul britanic a fost implicat într-o altercaţie cu un paparazzo care încerca să îl fotografieze. Potrivit presei americane, Russell Brand a luat cu forţa iPhone-ul din mâinile acelui fotograf, l-a aruncat şi a spart cu el geamul unei ferestre. Într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, miercuri, Russell Brand a afirmat: ”De când a murit Steve Jobs, nu suport să văd pe cineva că foloseşte în mod greşit un iPhone, iar ce am făcut eu a fost un tribut adus memoriei sale”. Russell Brand se află la New Orleans pentru a filma câteva scene dintr-un nou lungmetraj al cărui titlu nu a fost deocamdată dezvăluit.