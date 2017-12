Russell Crowe a refuzat 63,2 de milioane de euro

Actorul australian Russell Crowe a refuzat un rol în primul film din trilogia Lord of the Rings / Stăpânul inelelor, care i-ar fi adus 10% din profiturile acestei producţii. Actorul, care a fost invitat să participe la o discuţie despre cariera sa cu studenţii Universităţii Durham din SUA, a recunoscut că mai are multe de învăţat. Russell Crowe a mărturisit că nu a avut „o minte sclipitoare” când a refuzat să joace rolul lui Aragorn din primul film al seriei Lord of the Rings / Stăpânul inelelor, care i-ar fi adus 56 de milioane de lire sterline, echivalentul a 63,2 milioane de euro. În momentul negocierii contractului, existau presiuni asupra bugetului filmului, iar producătorii i-au propus vedetei din „A Beautiful Mind / O minte sclipitoare” să-i dea 10% din profituri în loc de o sumă cash clar stabilită. Nimeni nu se aştepta însă ca profitul primului film al francizei să se ridice la 565 de milioane de lire sterline. „Dacă acceptam acel rol, acum n-aş mai fi fost aici”, a mărturisit amuzat Russell Crowe studenţilor de la Durham. Russell Crowe a făcut însă şi alegeri bune. De exemplu, a primit premiul Oscar pentru prestaţia sa din filmul „Gladiator / Gladiatorul”.