Russell Crowe are o nouă iubită

Actorul australian Russell Crowe are o relaţie cu Katie Lee, fosta soţie a cântăreţului Billy Joel. Însă, potrivit unor surse, relaţia lor se află abia la început şi nu este încă una serioasă. Starul australian, care s-a despărţit de soţia lui, Danielle Spencer, în luna octombrie, a fost surprins în timp ce se săruta cu Katie Lee, expert culinar, în faţa unui şemineu amenajat în holul hotelului Greenwich din New York, la primele ore ale dimineţii de sâmbătă. ”Păreau foarte absorbiţi de acel moment, de acea conversaţie. Păreau extrem de atraşi unul de celălalt. Katie se afla încă în acel hotel şi sâmbătă după-amiază. A fost văzută cu Russell Crowe din nou în faţa acelui şemineu, în jurul orei 14.00”, a declarat o sursă. Russell Crowe, în vârstă de 48 de ani şi soţia lui, actriţa şi cântăreaţa australiană Danielle Spencer, în vârstă de 43 de ani, cu care starul australian are doi fii, Charles, de 8 ani şi Tennyson, de 6 ani, s-au despărţit în luna octombrie, punând capăt unei căsnicii care a durat nouă ani. La rândul ei, Katie Lee s-a despărţit de muzicianul Billy Joel în 2009.