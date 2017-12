Russell Crowe, într-un thriller psihologic

Actorul australian va juca în thriller-ul psihologic “The Next Three Days”, o adaptare a filmului francez “Pour Elle” din 2008, ce va fi regizat de Paul Haggis, care abordează teme complexe, precum credinţa, principiile şi angajamentul faţă de partenerul de viaţă. În acest film, Russell Crowe va interpreta rolul unui profesor a cărui soţie este arestată şi condamnată pentru o crimă pe care ea susţine că nu a comis-o. Acesta va inventa un plan născut din disperare pentru a o elibera. Filmările vor începe la sfîrşitul lunii septembrie, în oraşul american Pittsburgh. Paul Haggis a declarat pentru “Daily Variety” că această dramă are nevoie de un actor capabil să interpreteze rolul unui bărbat obişnuit, care iese din anonimat atunci cînd se confruntă cu circumstanţe extraordinare, iar Russell Crowe a fost prima lui alegere. “L-am văzut cu toţii ca pe un gladiator, dar el a jucat rolul unor bărbaţi obişnuiţi în foarte multe alte filme”, a explicat cineastul american.