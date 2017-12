Russell Crowe produce un serial

Actriţa Maria Bello va face echipă cu deţinătorii premiului Oscar Russel Crowe şi Simon Beaufoy, urmând să lucreze împreună la un nou serial produs de HBO, intitulat „Emergency Sex”. Maria Bello va juca în serial ce va fi realizat după un scenariu scris de Simon Beaufoy, de numele căruia se leagă şi scenariul filmului „Slumdog Millionaire / Vagabondul milionar”, în timp ce Russell Crowe va producătorul executiv. Inspirat de cartea „Emergency Sex and Other Desperate Measures: A True Story From Hell on Earth / Sex în caz de urgenţă şi alte măsuri disperate: o poveste adevărată din iad şi pe pământ”, de Kenneth Cain, Heidi Postlewait şi Andrew Thomson, filmul va prezenta activitatea unor angajaţi expatriaţi ai unui ONG, care se confruntă cu o serie de atrocităţi, cu sentimente de singurătate, dar şi cu dorinţe primare. Cartea spune povestea de viaţă a celor trei autori, care s-au întâlnit în Cambodgia, în anii \'90, ca membri ai unei misiuni de pace a ONU.