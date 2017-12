Russell Crowe revine cu un rol interesant

Russell Crowe va interpreta rolul principal în filmul ”Fathers and Daughters”. Actorul australian va portretiza un scriitor diagnosticat cu o maladie mintală, care depune eforturi considerabile pentru a-şi creşte fiica în vârstă de 5 ani, la New York. Pelicula prezintă, totodată, aspecte din viaţa actuală a fetei, ajunsă la vârsta de 30 de ani, care locuieşte în Manhattan şi încearcă să depăşească complexele acumulate în copilăria ei dificilă. ”Acesta este un film condus de prestaţia actoricească şi, de aceea, nu aş putea cere un actor mai bun decât Russell pentru a reda această dramă deosebit de intensă din punct de vedere emoţional”, a spus regizorul filmului, Gabriele Muccino. Rolul fiicei personajului interpretat de Russell Crowe nu a fost deocamdată distribuit. Russell Crowe şi Keither Rodger vor fi producătorii executivi ai peliculei, prin intermediul companiei lor, Fear of God.

Actorul australian va putea fi văzut în curând pe marile ecrane în filmul de proporţii biblice ”Noah”, regizat de Darren Aronofsky, şi în pelicula ”Winter's Tale”, de Akiva Goldsman. Russell Crowe se află în prezent în preproducţie cu filmul care marchează debutul său regizoral, ”The Water Diviner”. Russell Crowe, care s-a născut în Noua Zeelandă, dar a crescut în Australia, a câştigat, în 2001, premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru prestaţia din ”Gladiatorul”, primind alte două nominalizări la premiile academiei americane pentru rolurile din ”Scandal în industria tutunului / The Insider” (1999) şi ”O minte sclipitoare / A Beautiful Mind” (2001).