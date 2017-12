Russell Crowe s-a despărţit de soţie

Actorul australian Russell Crowe s-a despărţit de soţia lui, actriţa şi cântăreaţa Danielle Spencer, punând astfel capăt unei căsnicii de nouă ani. Despărţirea cuplului este una pe cale amiabilă, iar principala preocupare a celor doi îi vizează pe copiii lor: Charles, născut pe 21 decembrie 2003, şi Tennyson, născut pe 7 iulie 2006, pe care vor să îi protejeze de intruziunile presei. Russell Crowe, în vârstă de 48 de ani, s-a căsătorit cu Danielle Spencer, de 43 de ani, pe 7 aprilie 2003.

Starul australian tratează divorţul său prin muncă şi filmează în această perioadă pentru thrillerul biblic „Noah”, regizat de Darren Aronofsky, în timp ce Danielle Spencer a rămas la Sydney, alături de cei doi copii ai cuplului. În luna iunie, Danielle Spencer a fost fotografiată la Sydney, în timp ce era sărutată cu foc şi îmbrăţişată de dansatorul australian Damian Whitewood, partenerul ei din emisiunea de televiziune Dancing With the Stars. De atunci s-au ridicat o serie de semne de întrebare cu privire la mariajul lui Russell Crowe mai ales că în ultima vreme nu a mai fost fotografiat alături de soţie. E drept că actorul nici nu a prea stat pe acasă în ultimul an. După o perioadă în care a fost extrem de selectiv cu proiectele sale, anul acesta a lucrat la nu mai puţin de şase filme, care vor avea premiera anul viitor. Este vorba despre “Man with the Iron Fists”, “Les Miserables”, “Broken City”, “Man of Steel”, “Noah” şi “Winter\'s Tale”.

Russell Crowe, care s-a născut în Noua Zeelandă, dar a crescut în Australia, a câştigat, în 2001, premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru prestaţia din „Gladiator / Gladiatorul”, primind apoi o nominalizare la premiile Academiei americane pentru rolurile din „The Insider / Scandal în industria tutunului” în 1999 şi un nou premiu Oscar pentru „A Beautiful Mind / O minte sclipitoare” în 2001. Se estimează că are o avere de circa 65 de milioane de dolari din care viitoarea fostă soţie ar putea primi circa 20 de milioane de dolari. Danielle Spencer ar mai putea avea pretenţii la partaj asupra casei cuplului de la Sydney, estimată la zece milioane de dolari, şi asupra fermei actorului din Rose Bay, estimată la circa 30 de milioane de dolari. Actorul mai deţine acţiuni la clubul de fotbal Rabbitohs şi o sală de gimnastică, ambele la Sydney. Totodată, deţine o companie care ambalează produse pe bază de carne de vită care provine din ferma sa, ce aprovizionează cele mai bune restaurante din Sydney şi Melbourne.