La Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța va fi vernisată, pe 15 iunie, o expoziție care are ca scop promovarea proiectului ALECTOR - „Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level”, derulat în cadrul Programului operațional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013”, în perioada ianuarie 2014 - iunie 2016.

„Expoziția pe care o vom realiza este un ambasador pentru oameni și locuri în aria proiectului și are rolul de a comunica unei largi și variate audiențe valoarea siturilor și colecțiilor. Promovează mândria civică, motivează inițiative de protejare și conservare și reevaluează patrimoniul”, spun organizatorii.

TRASEU CU 10 OBIECTIVE TURISTICE

În cadrul proiectului ALECTOR a fost realizată și „Ruta istoriei antice a României la Marea Neagră” care presupune vizitarea a 10 obiective turistice, din județul Constanța, în două zile. Este vorba despre Parcul Arheologic, Edificiul Roman cu Mozaic și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, Cetatea Capidava, Cetatea Histria, Cetatea Callatis și Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia, Monumentul Tropaeum Traiani, Cetatea Antică Adamclisi și Muzeul Tropaeum Traiani.

ALECTOR este un proiect-model de cooperare transfrontalieră, care valorifică potențialul socio-economic al resurselor de patrimoniu în bazinul Mării Negre și stabilește un sistem de calitate pentru dezvoltarea de produse turistice transfrontaliere și standarde de servicii comune.

Liderul de proiect este compania Drama Development S.A. (D.D. S.A.) din Grecia/Regiunea Macedonia de Est și Tracia,alături de care participă ca parteneri Guvernământul din Istanbul, Turcia, Uniunea Autorităților Locale Bulgare de la Marea Neagră din Bulgaria, Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural din Republica Moldova, Organizația Civică din Donetsk „Alianța”, Ucraina, Muzeul Arheologic din Batumi, Georgia, Agenția de Dezvoltare a Zonei de Est a Mării Negre din Turcia, Universitatea Bahceseheir și Centrul de Dezvoltare pentru Calificare Profesională Tehnică din Turcia. Parteneri strategici sunt Universitatea Egeeană - Unitatea de Cercetare din Grecia, Institutul de Economie Națională din România și Rețeaua Ucraineană pentru Educarea Adulților și Dezvoltarea Inovației din Ucraina.

