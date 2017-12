Probleme mari la Poliția Rutieră Brăila: 26 de agenți ai structurii sunt cercetați de procurori, sub acuzația că cereau mită de la șoferi pe care îi prindeau încălcând legea pentru a-i lăsa să scape basma curată. În dosarul care a cutremurat Poliția brăileană, șase agenți sub "consemnați" la domiciliu și alți cinci au ajuns în spatele gratiilor, după ce pe numele lor au fost emise mandate de arestare preventivă. În situația actuală, Poliția Rutieră Brăila nu mai are, practic, oameni pe care să-i trimită pe străzi... O soluție ar fi un "import" de polițiști de la Galați. "Zona de rutieră este goală, în momentul de față. Înțeleg că s-au făcut niște demersuri către Galați, ca să se mai înlocuiască din polițiști", a declarat primarul Brăilei, Aurel Simionescu. Surse judiciare spun că polițiștii vizați de această anchetă luau de la șoferi "atenții" care variau de la 1.000 la 1.500 de lei.