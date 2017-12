Ryan Gosling ia o pauză în actorie

A fost prezent în ultimii ani în cel puţin două filme pe an şi începe să se simtă tot mai încorsetat de ritmul vieţii de actor profesionist, aşa că Ryan Gosling s-a decis să se odihnească puţin. În plus, vrea să se dedice regiei şi se pregăteşte pentru filmările dramei SF ”How To Catch A Monster”, ceea ce îl va ţine ocupat în spatele camerei de luat vederi. “Am pierdut perspectiva în ceea ce fac. Cred că este foarte bine pentru mine să iau o pauză şi să reflectez asupra a ceea ce fac şi ceea ce vreau să fac. Şi nu este o metodă mai bună să învăţ mai multe despre mine. Vreau să iau o pauză de mine însumi şi îmi imaginez că şi publicul are nevoie de asta”, a declarat Ryan Gosling. Însă, cu siguranţă, admiratoarele sale nu îi vor împărtăşi părerea. Cert este că actorul canadian simte presiune din partea producătorilor care ştiu că are mare potenţial în a le aduce banii investiţi înapoi. ”Este o mare presiune să fii actorul principal într-un film. Acum am şi această experienţă şi nu este deloc stilul meu. Cu cât mi se oferă mai multe posibilităţi, cu atât învăţ că există mai multe şanse să greşesc. Te lupţi pentru libertatea ta, dar apoi obţii destul loc de manevră pentru a te spânzura singur. Trebuie să învăţ singur să mă limitez, pentru că am prea multă libertate”, a continuat actorul.

Până la noi roluri, Ryan Gosling va mai putea fi văzut pe marile ecrane în lungmetrajele ”The Place Beyond The Pines” şi în “Only God Forgives” în regia lui Nicolas Winding Refn, despre care se zvoneşte că va avea premiera la Cannes. Actorul în vârstă de 37 de ani se află la New York, zilele acestea, unde se plimbă şi vizitează muzee. Fotoreporterii l-au depistat şi l-au urmărit, surprinzându-l citind de zor cartea “EL TOPO A Book of the Film” de Alexandro Jodorowski.