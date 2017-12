Ryan Reynolds şi Blake Lively, o pereche asortată

Cuplul de actori Ryan Reynolds şi Blake Lively este o apariţie spectaculoasă, de fiecare dată. Nu numai că fiecare este arătos, dar şi simţul vestimentar al acestora este impecabil. De fapt, actorul canadian de 36 de ani a recunoscut că nu iese din casă fără ca soţia sa de 25 de ani să nu îi dea undă verde în ceea ce priveşte hainele pe care le poartă. Iar Blake Lively, dacă încă mai are de dovedit că are talent, este o adevărată fashionistă, fiind considerată una dintre cele mai bine îmbrăcate tinere vedete. „Nu aş ieşi din casă fără să am aprobarea ei”, a declarat, mai în glumă, mai în serios, Ryan Reynolds, la premiera noului său film, animaţia „Turbo”. Jurnalişii spanioli au observat că este foarte elegant, iar actorul i-a acordat toate meritele soţiei sale şi aşa a venit şi mărturisirea sa. De altfel, Blake Lively l-a însoţit la Barcelona, dar a preferat să îşi lase jumătatea să fie în lumina reflectoarelor. Cei doi au avut parte de o cină romantică, apoi, în care s-a remarcat şi rochia albă asortată cu bijuterii din coral purtată de Blake Lively. Alături de Ryan Reynolds şi Paul Giamatti, Maya Rudolph şi Michelle Rodriguez au asigurat vocile personajelor în producţia DreamWorks, dar colegii săi nu au participat la premiera spaniolă a filmului.

Din Spania, cei doi au plecat pe drumuri diferite, pentru că atât Ryan Reynolds, cât şi Blake Lively au parte de o vară destul de plină de proiecte profesionale. Actorul canadian va pleca într-un nou turneu de promovare a filmului poliţist „R.I.P.D.”, în care joacă alături de Jeff Bridges, iar Blake Lively promovează de zor produsele Gucci, mai precis noul parfum lansat de casa de modă italiană. Actriţa a întors capetele la Shanghai, unde a lansat parfumul Premiere, inspirat tocmai de lumea filmului şi aducând un omagiu eleganţei şi distincţiei vedetelor de altădată. Blake Lively este protagonista unei reclame semnate de regizorul danez Nicolas Winding Refn, pentru parfumul Premiere, un videoclip care ar putea concura cu succes şi în festivalurile de film. De când s-a căsătorit, în septembrie 2012, cariera lui Blake Lively a intrat într-un con de umbră, dar aceasta este împăcată şi se pare că alegerea îi aparţine, ea punând mariajul pe primul loc. Actriţa susţine că este mai fericită ca niciodată şi că a uitat de trecutul său de petrecăreaţă. Blake Lively spune că îşi doreşte o familie mare şi toată lumea aşteaptă anunţul venirii pe lume a primului lor copil.