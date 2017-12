S&P a pus supraveghere ratingurile a 15 firme europene de asigurări

Agenţia de evaluare financiară Standard & Poor\'s a anunţat vineri că a plasat sub supraveghere cu implicaţii negative ratingurile a 15 companii europene de asigurări, printre care Allianz, AXA şi Aviva, din cauza crizei datoriilor din Zona Euro. Pe listă se mai află companii precum RSA Insurance Ireland, Generali, Mapfre Millenniumbcp-Ageas Group, Triglav Group şi Unipol Group. ”Am decis să plasăm ratingurile anumitor asiguratori europeni sub supraveghere cu implicaţii negative. În funcţie de rezultatul revizuirii ratingurilor statelor din Zona Euro, ratingul pe termen lung al acestor asiguratori ar putea fi coborât cu una sau două trepte iar ratingul pe termen scurt pentru anumiţi asiguratori ar putea fi coborât cu o treaptă”, a anunţat S&P într-un comunicat.

Decizia Standard and Poor\'s de a plasa unele din cel mai mari companii de asigurări din lume sub supraveghere este ultima dintr-un şir de măsuri adoptate de agenţiile de rating în ultimele luni. În urmă cu două săptămâni, Standard and Poor\'s a retrogradat unele din cele mai mari bănci din lume. De asemenea, săptămâna trecută, Standard and Poor\'s a ameninţat că va retrograda cu o treaptă ratingurile AAA atribuite Germaniei, Olandei, Finlandei, Luxemburgului şi Austriei.