S-a activat Planul Roșu! Acident rutier grav pe Autostrada Soarelui!

12:29:01 / 06 Noiembrie 2016

Mare Rușine la adresa politiei

Am trecut din întâmplare prin acea zona in jurul orei 17 , și am făcut greșeală sa întreb un domn polițist gras blondin și plin de el care a început sa zbiere pentru a m-a intimida și a-și spune și el doua vorbe care nu i fac cinste scuza ți deranjul stătea in mașina și vorbea la telefon fără sa acorde vreo explicație întrebări puse de mine păcat ca suntem in anul 2016 intrați in Europa și tot găsim in trafic asemenea exemplare de parca era SRL lui scuza ți deranjul de polițist dar stați rău cu tensiunea și controlul ,,,,,,,,,,,