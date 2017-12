„S-a activat programul de jefuire a consumatorilor de electricitate!“

09:38:14 / 16 Decembrie 2016

Taxa de radio - televiziune

Orice stat civilizat trebuie sa sustina un sistem de comunicare in masa prin TV si radio si care sa fie sustinut din bani publici. Nu sunt de acord insa ca din acesti bani sa suportam salarii regale pentru zane cu puteri magice, capabile sa aduca bastinasi din indepartatul fost Zair pentru a-si reintregi in lacrimi familia deporata de regimul mobutist. Si nici sa urmaresc competitiile sportive nationale in format SD (joasa rezolutie) in vreme pe TVR HD se promoveaza castele din Polonia sau falezele din Malta, considerand ca obiectivele turistice din tara sunt deja arhicunoscute in lume.