S-a aprobat desfiinţarea ID la “Spiru Haret”

Nu mai există cale de întoarcere pentru Universitatea „Spiru Haret” (USH). Guvernul a adoptat, ieri, ordonanţa privind măsurile de intrare în legalitate a instituţiei, ceea ce înseamnă că USH trebuie să renunţe la învăţămîntul la distanţă (ID), să organizeze alegeri pentru funcţia de rector şi să completeze studiile pentru specializarea Drept la patru ani. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că studenţii USH din anii II şi III la ID se pot transfera la un alt program de studii care să fie acreditat. Totodată, USH trebuie să organizeze alegeri pentru conducerea instituţiei de învăţămînt superior, în condiţiile în care rectorul nu a mai fost validat de Ministerul Educaţiei din 2000. Absolvenţii de la specializarea Drept care au terminat cu 180 de credite trebuie să-şi completeze studiile pînă la 240 de credite, iar studiile vor fi extinse de la trei la patru ani. Ministerul Educaţiei a mai spus că USH va intra într-un proces de monitorizare specială. Raportul realizat de Ministerul Educaţiei în cazul USH a fost prezentat în şedinţa extraordinară de Guvern de sîmbătă, tot atunci fiind prezentate şi măsurile de intrare în legalitate a instituţiei. Andronescu preciza că dacă USH nu aplică aceste măsuri, Ministerul Educaţiei va declanşa procedurile de lichidare a universităţii. Demnitarul a adăugat că a mai fost propusă desfiinţarea centrelor teritoriale din ţară ale USH în care se desfăşoară activităţile de ID pentru că aceste centre nu făceau învăţămînt, ci „administrau o afacere”. De asemenea, a fost propusă şi invalidarea titlurilor ştiinţifice de conferenţiar şi profesor universitar conferite de universitate. Andronescu a precizat că este vorba de 92 de cadre didactice care au primit confirmare doar de la universitate, fără a fi validate de Consiliul Naţional Atestare a Titlurilor Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

„Cei 92 de profesori nu au fost numiţi conferenţiari, ci doar au fost plătiţi ca atare”

Printre măsurile propuse pentru intrarea în legalitate a USH se mai numără şi actualizarea tuturor regulamentelor în conformitate cu Carta universităţii şi prevederilor legale în vigoare, organizarea procesului de învăţămînt în conformitate cu prevederile legale şi completarea documentelor de studii. În plus, USH trebuie să coreleze cifrele de şcolarizare cu elemente legate de capacitatea instituţională şi să le reducă astfel încît să fie asigurat raportul studenţi-cadre didactice la nivelul standardelor. Andronescu a precizat că universitatea trebuie să treacă de la un raport student-cadre de 438 la 1, cît este în prezent, la maximum 30 de studenţi pentru un profesor. USH anunţa, la sfîrşitul săptămînii trecute, că nu va întrerupe admiterea pentru ID pînă la o decizie definitivă a instanţei în procesul pe care instituţia de învăţămînt l-a intentat Ministerului Educaţiei pentru promovarea hotărîrii de Guvern din 2009 prin care USH nu mai era trecută pe lista universităţilor acreditate. Mai mult, conducerea USH se plînge de faptul că numărul candidaţilor înregistraţi în acest an pentru admitere a scăzut în acest an ca urmare a campaniei de denigrare lansată împotriva universităţii de Ministerul Educaţiei. „În privinţa celor 92 de profesori şi conferenţiari universitari despre care s-a tot vorbit că au obţinut ilegal aceste grade, noi nu am trimis dosarele lor pentru validare la Ministerul Educaţiei, deoarece am avut surpriza, în urmă cu doi ani, să constatăm că toate dosarele pe care le trimitea USH erau date la o parte. Astfel, universitatea a decis, ca pînă în momentul în care se vor clarifica lucrurile cu ministerul, să stocheze aceste dosare. Acum, dosarele sînt în mare parte transmise spre minister. Spiru Haret nu a dat titluri celor 92 de profesori şi conferenţiari, ci doar i-a plătit ca şi cînd ar fi deţinut acele titluri. Sînt banii universităţii şi face ce vrea cu ei”, a declarat purtătorul de cuvînt al USH, George Nicolau.

USH a investit 30 de milioane de euro în centrele ID

În timp ce miile de studenţi USH aşteaptă cu sufletul la gură decizia Curţii de Apel Bucureşti, care urmează să se pronunţe mîine pe fondul procesului deschis de universitate pentru suspendarea HG din 2009 care nu îi permite să organizeze admiterea, conducerea instituţiei se laudă cu dotările tehnice. Centrele pentru ID de la USH au beneficiat de investiţii de aproximativ 30 de milioane de euro şi sînt dotate cu peste 10.000 de calculatoare. „S-a impus o impresie gresită privind ID. Universitatea a investit în tehnologia IT pentru centrele la ID peste 30 de milioane de euro”, a declarat George Nicolau. Cît despre notarea a 11.000 de studenţi care sînt înscrişi în acelaşi catalog, Nicolau spune că este posibilă numai cu ajutorul platformei de e-learning: „Profesorul nu notează studenţii, îi notează calculatorul. Universitatea are o reţea de peste 10.000 de calculatoare conectate la o platformă de e-learning care ajută la învăţare şi evaluare. Evaluarea constă în examenul pe care studentul îl dă”. Indiferent cît de performante sînt dotările tehnice ale USH, cert este faptul că acum toate aceste investiţii sînt doar bani aruncaţi pe fereastră, în condiţiile în care, potrivit noului Cod al educaţiei, învăţămîntul la distanţă se transformă în învăţămînt la distanţă cu frecvenţă redusă.