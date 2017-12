S-a ars încercând să aprindă focul la centrală

Un bărbat a ajuns, ieri după-amiază, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, după ce s-a ars pe faţă şi pe mâini încercând să pună în funcţiune centrala cu ajutorul căreia îşi încălzeşte locuinţa. Incidentul a avut loc în localitatea constănţeană Lumina, în jurul orei 16.30. Oamenii legii spun că au fost sesizaţi de soţia victimei. Femeia a declarat că, în timp ce încerca să aprindă focul la centrala care funcţionează cu cocs şi lemne, soţul ei a turnat puţină benzină, iar în acel moment focul a răbufnit. „Avea arsuri pe faţă şi pe mâini. Eu eram în casă când s-a întâmplat şi am auzit că a bătut în perete dar, până să ajung la centrală, a intrat el în casă. În magazie nu avem bunuri sau alte lucruri, sunt numai scule. Bine că nu focul nu s-a extins, pentru că erau foarte multe hârtii. Am turnat apă repede şi flăcările s-au stins imediat. Am sunat la 112 şi a venit o ambulanţă şi l-a luat, dar medicii nu mi-au spus nimic cu privire la starea lui. După cum l-am văzut, nu părea foarte grav, dar voi pleca la spital ca să văd cum se simte”, a declarat Anca Ungureanu, proprietara imobilului.