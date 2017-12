S-a aruncat de pe pod

Un tânăr de 27 de ani şi-a pierdut viaţa, ieri după-amiază, după ce s-a aruncat în gol de pe podul de la Murfatlar. Oamenii legii spun că au fost anunţaţi prin Serviciul de Urgenţă de 112 de către un bărbat care l-a văzut pe sinucigaş. “Eu eram cu spatele şi vorbeam la telefon, când am auzit o bubuitură şi m-am uitat în sus, asta a fost prima reacţie, ca să văd ce s-a întâmplat. L-am văzut apoi pe el întins pe jos. Căzuse pe spate şi s-a lovit la cap, iar după impact a mai mişcat puţin. M-am speriat, deoarece a căzut la şase metri de mine. Am sunat imediat la 112 şi am solicitat o ambulanţă”, a declarat un martor. La adresa respectivă a ajuns un echipaj SMURD, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe tânăr. Cel care l-a identificat pe Denis Daniel Filip, de 27 de ani, din Poarta Albă, a fost chiar fratele său. Criminaliştii au sosit la locul incidentului pentru a examina cadavrul. Oamenii legii au găsit asupra tânărului doar actele de identitate, o amendă de la poliţie şi telefonul mobil, însă niciun bilet de adio care să motiveze gestul său. Familiei şi prietenilor nu le venea să creadă cele întâmplate şi nu înţeleg de ce bărbatul a apelat la acest gest necugetat. ”Nu avea probleme, din câte ştim noi. Muncea ca şofer, de curând îşi făcuse o prietenă nouă, chiar nu înţelegem ce l-a determinat să se omoare. Nu pot spune că avea probleme cu banii, pentru că muncea şi avea bani. Chiar înainte de tragedie s-a întâlnit cu un văr de-al meu şi a zis că nu părea abătut sau supărat”, a declarat un prieten de-al victimei. Trupul neînsufleţit al bărbatul a fost transportat la morga Cimitirului Central pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea exactă a cauzei decesului.