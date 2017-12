O femeie în vârstă de 36 de ani, din oraşul Năvodari, şi-a pus, ieri după-amiază, capăt zilelor, aruncându-se în apele Canalului Dunăre - Marea Neagră, de pe podul rutier de la Agigea. Femeia a fost zărită de un şofer, care a apelat imediat linia unică 112. „Am zărit-o sărind de pe balustradă. Am oprit maşina, am coborât şi am văzut cum se zbate în apă. Am cerut imediat ajutor”, a declarat martorul. În scurt timp, la locul incidentului au sosit pompierii militari, care au reuşit să scoată la mal trupul femeii, cu ajutorul unei bărci pneumatice. Medicii SMURD au încercat să o resusciteze pe Carmen Marcu, dar, din nefericire, eforturile lor s-au dovedit zadarnice. Lucrătorii Poliţiei Transporturi spun că femeia era angajată a Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa (SAJ) şi că lucra ca asistentă pe una dintre ambulanţele substaţiei din oraşul Năvodari. Oamenii legii încă nu au putut stabili ce a determinat-o pe Carmen Marcu să comită acest gest disperat. Trupul neînsufleţit al femeii va fi transportat la morga Cimitirului Central pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei exacte a morţii.