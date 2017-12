S-a aruncat din mașină!

Polițiștii de la Rutieră încearcă să elucideze un accident rutier mai puțin obișnuit, petrecut vineri după-amiază, în jurul orei 15.30, în stațiunea Mamaia. Martorii care au sunat la 112 le-au spus anchetatorilor că, în zona hotelului "Rex", o tânără s-a aruncat dintr-o mașină aflată în mers și este rănită. Un echipaj SMURD și polițiștii au ajuns imediat la locul accidentului. Victima a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Polițiștii au pornit o anchetă și au încercat să afle de la șoferul autoturismului marca Audi cum s-au petrecut lucrurile. Tânărul de 26 de ani, din Tulcea, le-a spus oamenilor legii că se deplasa pe bulevardul Mamaia, pe banda numărul 3, dinspre Constanța către Năvodari. În momentul în care a ajuns la sensul giratoriu din zona hotelului "Rex", sora lui, pasageră pe locul din dreapta față, a deschis portiera și s-a aruncat. „Când am ajuns eu aici, am văzut-o pe tânără că era rănită la un picior. Am înțeles că s-ar fi aruncat din mașină și s-a rostogolit pe șosea“, a declarat un bărbat. Potrivit unor martori, tânăra ar fi apelat la acest gest disperat într-un moment de furie. Oamenii legii au pornit o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a petrecut incidentul.