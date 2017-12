S-a automutilat tăindu-şi testiculele!

Cu două zile înainte de sfîrşitul anului trecut, la Unitatea de primire Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean a ajuns un tînăr de 22 de ani, din Chirnogeni, care sîngera abundent. Cadrele medicale au constatat că pacientul avea ambele testicule tăiate. „Tînărul prezenta o plagă scrotală sîngerîndă. I s-a făcut operaţie şi i-au fost extirpate testiculele. Va rămîne cu sechele toată viaţa”, a declarat directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean, dr. Bogdan Cîmpineanu. Tînărul susţine că a recurs la acest gest într-un moment de supărare. „M-am certat cu tatăl meu şi, supărat, am intrat într-o cameră, am încuiat uşa şi mi-am tăiat testiculele cu o lamă. M-am îmbrăcat, m-am aşezat în pat şi am început să sîngerez. Mi s-a făcut rău şi mama a chemat o ambulanţă”, a povestit pacientul. Tînărul a povestit că certurile cu tatăl său erau generate de drumul pe care şi-l alesese în viaţă. „Am stat un an şi jumătate la mănăstirea Sf. Bretanion de la 23 August. Acolo m-am certat cu părintele econom, care mă înjura şi cum eu sînt aprig la mînie, am avut numeroase dispute. Din această cauză, am fost dat afară din mănăstire şi a trebuit să mă duc acasă. De zece luni stau cu părinţii mei şi tata îmi tot reproşează că nu sînt bun de nimic, că mă duc la mănăstire şi apoi mă dau afară. Călugării de la mănăstire mi-au spus iniţial că sînt foarte bun pentru a face parte din tagma lor, dar apoi m-au dat afară. La început nu am vrut să rămîn acolo, pentru că mi s-a părut greu, făceam tîmplărie şi mă certau cei mai mari decît mine, dar m-au convins că aş fi un călugăr bun”, a povestit tînărul. Chiar dacă a întîmpinat piedici, bărbatul este decis să se ducă la altă mănăstire pentru a demonstra că viaţa monahală este cea mai potrivită pentru el. Chiar dacă ştie că viaţa de călugăr presupune abstinenţă, tînărul susţine că a găsit modalitatea de a face faţă. „Cred că am făcut asta pentru că tentaţiile erau prea mari. Îmi pare rău de ce am făcut, dar nu mai pot da înapoi. Vreau să fiu călugăr şi sînt multe mănăstiri în ţara noastră în care aş putea merge”, a mai spus pacientul.