S-a baricadat în casă şi şi-a dat foc!

MOMENTE DE GROAZĂ Clipe de coşmar trăite vineri dimineaţă de locatarii unui bloc din Eforie Nord, după ce un vecin în vârstă de 60 de ani s-a baricadat în locuinţă şi şi-a incendiat apartamentul situat la etajul trei. Din nefericire, viaţa bărbatului nu a mai putut fi salvată. Dezastrul a început în jurul orelor 08.00, atunci când oamenii au simţit miros de fum. Unii dintre ei au reacţionat imediat şi au avut timp să iasă în stradă, alţii au fost nevoiţi să rămână în case, nemaiputându-şi părăsi locuinţele din cauza fumului înecăcios care a invadat întregul imobil. „Stăteam în pat când am simţit fumul. Am crezut mai întâi că au făcut focul la o centrală de peste drum. Apoi mi-am dat seama că se înteţeşte şi am realizat ce se întâmplase. Nu este prima dată când vecinul nostru porneşte un incendiu. Am mers la uşă, am deschis-o ca să-i alertez pe vecini, dar instantaneu în apartament a intrat un fum foarte negru şi dens. Tot ce am putut să fac a fost să intru înapoi în casă. Primul meu gând a fost să deschid ferestrele balconului şi sufrageriei, dar fumul intra în casă şi pe acolo. Le-am închis la loc şi m-am refugiat în dormitor. Am udat o cârpă şi am pus-o pe prag, apoi mi-am acoperit faţa, pentru că eu sufăr de astm. Am deschis o fereastră şi am început să strig după ajutor. Abia puteam să respir! Când m-au scos pompierii, eram aproape leşinată...”, povesteşte încă îngrozită o femeie care locuieşte pe acelaşi palier cu Vasile Nicolae, bărbatul în casa căruia a izbucnit incendiul. Oamenii au sunat imediat la 112 şi au cerut ajutor.

„ŢIPA SĂ-L SALVĂM” Locatarii care au ieşit în stradă au asistat la scene de groază. Vasile Nicolae ieşise la una dintre ferestrele locuinţei sale şi striga după ajutor. „Era la geam şi ţipa către noi să-l salvăm. Cred că se afla în singurul loc din casă în care fumul încă nu ajunsese. Probabil că a vrut să fugă din apartament, dar nu a mai avut cum, din cauza flăcărilor. Apoi, dintr-o dată, nu l-am mai văzut. Probabil că s-a intoxicat şi a căzut. A fost îngrozitor!”, a povestit o femeie. Pompierilor militari care au răspuns solicitării le-a fost extrem de dificil să intre în apartamentul bărbatului, pentru că acesta îşi baricadase uşa de acces cu un şifonier şi un frigider. Au reuşit, însă, să scoată din casă două femei ce nu apucaseră să iasă în stradă în momentul declanşării incendiului. Acestea au fost aduse pe braţe la ambulanţă şi au primit îngrijiri. De asistenţa medicilor a avut nevoie şi un pompier, care a avut de suferit de pe urma fumului dens. Pompierii militari au intrat, în cele din urmă, în apartamentul cuprins de flăcări şi au descoperit numeroase obiecte din plastic şi bucăţi de carton care ardeau. După ce au stins focul, aceştia au găsit şi cadavrul carbonizat al proprietarului... La intervenţie au luat parte trei echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”, sub directa coordonare a grupei operative a inspectoratului, dar şi pompierii civili ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Eforie.

DEPRESIE Locatarii blocului spun că nu este prima dată când se întâmplă aşa ceva. „Şi acum o săptămână vecinul nostru a făcut focul cu nişte hârtii într-o cratiţă. Flăcările cuprinseseră o pătură şi s-ar fi extins cu siguranţă în toată casa. Norocul a fost că atunci ne-am dat seama la timp că ceva a luat foc şi am avut timp să intervenim. Avea probleme psihice. El şi soţia lui erau separaţi”, a declarat o vecină. „A fost internat anul trecut la Clinica de Psihiatrie de la Palazu Mare, dar de fiecare dată s-a întors. O dată a fugit, a doua oară l-au ţinut acolo o săptămână, după care l-au lăsat să plece. Suferea de depresie, dar nu am putut să îl ajut. Singură nu am avut cum”, a povestit soţia bărbatului, încă în stare de şoc după tragedia petrecută.