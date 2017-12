S-a căţărat pe un releu ca să joace singur cărţi

Un bărbat din Mangalia a dat, joi seară, un spectacol de pomină în centrul localităţii, după ce s-a căţărat în vîrful releului de televiziune din spatele Oficiului Poştal nr. 1 şi a început să joace singur cărţi pe platforma aflată la 150 de metri înălţime. Poliţiştii şi martorii spun că „alpinistul” care s-a urcat pe colosul de metal este Cornel Rada, de 46 de ani, un fost puşcăriaş, eliberat de curînd, care nu se află la prima ispravă de acest gen. Cei care îl cunosc susţin că Rada are un adevărat ritual: de fiecare dată cînd iese din închisoare, sărbătoreşte evenimentul escaladînd releul. Pompierii militari sosiţi la faţa locului nu au intervenit: „Nu urcăm după el pentru că este un individ foarte periculos. A ieşit de curînd din puşcărie. Aceasta este a treia sau a patra oară cînd se caţără pe releu. Ultima dată a făcut acest lucru în urmă cu patru ani. A stat acolo în jur de şapte-opt ore. Am aşteptat şi atunci să coboare. Noi preconizăm că şi de această dată se va întîmpla la fel. Este un tip foarte rezistent”, ne-a declarat lt. Ciprian Cioroiu, din cadrul Serviciului de Pompieri Mangalia. După ce s-a plictisit să se plimbe pe platformă, bărbatul s-a hotărît să încerce ceva mai interesant şi s-a agăţat de o antenă parabolică lipită de structura metalică a releului. Apoi s-a ridicat în picioare şi, fără să se sprijine, a rămas nemişcat în această poziţie, deasupra hăului ameţitor care se căsca sub el. Fiindcă nu-i putea uita pe spectatorii strînşi ca la urs pentru a-l vedea, omul s-a apucat să le facă cu mîna. „Eu am schimbat cîteva vorbe cu el. L-am întrebat de ce s-a urcat acolo şi el mi-a răspuns că a făcut treaba asta ca să-şi ceară nişte drepturi. Doar ce a ieşit din închisoare, nici nu are unde să stea. O vrea şi el o casă, un apartament...”, a povestit unul dintre tinerii atraşi de show-ul de ieri seară. Oamenii legii spun că bărbatul nu le-a explicat de ce a făcut acest gest şi ce vrea să obţină prin reprezentaţia sa. Într-un final, în jurul orelor 11.30, după şapte ore petrecute pe releu, Rada s-a hotărît să pună capăt aşteptării autorităţilor şi a coborît. El a fost transportat la Spitalul Municipal Mangalia pentru îngrijiri medicale. De aici a fost transferat la Clinica de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa. Potrivit poliţiştilor, Cornel Rada este cunoscut pentru gesturile sale excentrice. Pe vremea cînd se afla după gratii, Cornel Rada şi-a dat foc. Oamenii legii spun că bărbatul are la activ cîteva condamnări pentru mai multe furturi şi tîlhării.