S-a dat startul înscrierilor în clasa I

Înscrierile la clasa I au început dar, ca în fiecare an, circulă deja zvonuri că nu mai sînt locuri sau că acestea sînt insuficiente, motivul fiind lipsa de transparenţă a şcolilor şi regulamentele interioare care prevăd sancţiuni pentru directorii care nu estimează bine de cîte clase au nevoie pentru următorul an, spun învăţătorii. Criza locurilor din clasele I este o problemă pentru părinţi, deşi inspectoratele şcolare repetă continuu că toţi copiii, fără excepţie, vor putea fi înscrişi în şcoli. De frică să nu rămînă pe dinafară sau să nu fie repartizaţi la un pedagog slab, părinţii se înghesuie să-şi înscrie copiii la şcoală încă din primele luni ale anului. De obicei există probleme la şcolile din zone cu densitate mare de populaţie. Dar, mai mult decît lipsa spaţiului fizic în şcoli, problema ar fi regulamentul şcolar. „Directorii şcolilor trebuie să estimeze, în februarie, în funcţie de anii precedenţi sau de recensămintele zonale, cîte clase I vor avea în anul şcolar următor. Estimarea se face în februarie, din cauza timpului necesar pentru calcularea necesarului de posturi din anul şcolar următor şi pentru anunţarea acestora la titularizare. De-a lungul timpului am observat că este imposibil să estimeze corect în fiecare an, pentru că există o mobilitate foarte mare a elevilor. Problema este că, în cazul în care nu estimează bine, directorul poate face cerere de suplimentare, dar este bun de plată”, a explicat un învăţător. Dacă înscrierile s-ar face în prima parte a anului şcolar, s-ar evita grijile şi alergătura cu care se confruntă părinţii la înscrieri, cred învăţătorii.

Deocamdată, la nivelul judeţului Constanţa, se contabilizează numărul de locuri disponibile în unităţile de învăţămînt, potrivit raportărilor directorilor. “Unii au afişat deja situaţiile cu locurile disponibile, aşa că a început deja înscrierea în clasa I. Deocamdată nu s-au semnalat probleme”, a declarat purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, Mariana Neacşu. În anul şcolar 2009 - 2010, reprezentanţii ISJ se aşteaptă la un număr de 8.000 de copii care vor urma cursurile clasei I. În cazul în care vor fi mai multe cereri, va fi suplimentat numărul de locuri. Din cauză că nu se comunică suficient de bine detaliile de înscriere, părinţii îşi înscriu copiii la mai multe şcoli, care află abia în septembrie cîţi elevi au de fapt, clasele completîndu-se prin schimburi, de la o şcoală la alta. Reamintim că reprezentanţii Ministerului Educaţiei au cerut inspectoratelor şcolare să urgenteze înscrierile în clasa I, pentru ca, pînă la 1 mai, să se ştie care este numărul aproximativ de elevi care vor începe din septembrie primul an de şcoală, pentru calcularea necesarului de posturi de învăţător. Pentru asigurarea transparenţei procesului de înscriere în clasa I, fiecare unitate şcolară va afişa numărul de locuri disponibile şi situaţia înscrierilor actualizată săptămînal. În plus, unităţile şcolare vor răspunde în scris şi în timp util tuturor solicitărilor de înscriere depuse de către părinţi. “Le-am comunicat directorilor să ţină cont ca, la înscriere, copiii care locuiesc în apropierea şcolii respective să aibă prioritate”, a declarat Mariana Neacşu. Potrivit purtătorului de cuvînt al ISJ Constanţa, toate informaţiile venite de la reprezentanţii unităţilor şcolare vor fi făcute public la sediul Inspectoratului, tocmai pentru ca părinţii să le poată consulta şi să-şi înscrie copiii. De asemenea, zilnic vor fi actualizate situaţiile înscrierilor pe fiecare şcoală în parte.