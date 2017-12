S-a dat startul înscrierilor pentru Festivalul NexT 2010

Înscrierile pentru ediţia din 2010 a Festivalului Internaţional de Scurt şi Mediu Metraj NexT, care va avea loc la Bucureşti, în perioada 13 - 18 aprilie 2010, au început, data limită fiind 1 decembrie 2009. NexT, ajuns la cea de-a patra ediţie, aşteaptă pentru înscrieri filme de ficţiune, inclusiv animaţie, cu durata de pînă la 60 de minute, realizate după data de 1 ianuarie 2008. Totodată, NexT va organiza o serie de seminarii pe teme de regie, sound-design, producţie şi distribuţie, scenaristică etc., la care participanţii vor avea acces liber.

Trofeul NexT are, la ediţia din 2010, o valoare de 4.000 de euro, în timp ce premiul pentru cea mai bună regie şi premiul pentru cea mai bună coloană sonoră au fiecare valoarea de 2.000 de euro. Festivalul NexT a fost înfiinţat în urmă cu doi ani, de Societatea Culturală NexT, fondată în memoria regizorului Cristian Nemescu şi a sunetistului Andrei Toncu, care şi-au pierdut viaţa într-un accident de maşină, în august 2006.