S-a dat startul vaccinării antigripale

Medicii de familie au început, ieri, vaccinarea gratuită împotriva gripei a persoanelor cu risc major de îmbolnăvire, în cadrul unei campanii naţionale care se desfăşoară în fiecare an. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii Publice (MSP), în acest an au fost achiziţionate 3,1 milioane de doze de vaccin. Conducerile autorităţilor de sănătate publică au anunţat că vor avea prioritate la vaccinare persoanele peste 65 ani, cele cu handicap, copiii, persoanele instituţionalizate, bolnavii HIV/SIDA, diabeticii, bolnavii cardiovasculari, medicii şi restul cadrelor sanitare, precum şi personalul din casele de copii şi bătrîni. „Dozele achiziţionate, pentru care s-au plătit 33,72 milioane lei, acoperă 81% din persoanele cu riscuri. Nu am achiziţionat mai multe doze pentru că nici anul trecut nu s-a prezentat toată lumea la vaccinare”, a precizat ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. Reamintim că un număr de 1,6 milioane de doze au fost achiziţionate de la Institutul Cantacuzino, iar restul sînt din import. Persoanele care nu se încadrează în grupele considerate cu risc major de îmbolnăvire dar doresc să se vaccineze, pot achiziţiona vaccinul din farmacii, unde acesta costă aproximativ 30 de lei doza. Specialiştii în virusologie au anunţat că populaţia României va fi afectată, în iarna 2008-2009, de trei viruşi gripali noi, ce provin din statul american Florida şi din Australia, dintre care doi pot duce la forme grave ale bolii şi chiar la deces. Cele mai vulnerabile categorii de populaţie, care prezintă şi un risc mai mare de deces, sînt persoanele de vîrstă înaintată, cele care suferă de afecţiuni cardiovasculare cronice, boli bronho-pulmonare sau diabet, copiii sub şase luni, gravidele şi persoanele instituţionalizate. Potrivit specialiştilor, un sfert dintre îmbolnăvirile de gripă sînt provocate de copiii şcolari, care reprezintă factori de răspîndire a virusului în societate. Autoritatea de Sănătate Publică Judeţeană (ASPJ) Constanţa a primit prima tranşă de vaccin antigripal - 64.550 doze săptămîna trecută. Potrivit directorului medical adjunct al ASPJ, dr. Mihaela Dinisov, pe data de 6 octombrie demarase distribuţia către unităţile sanitare, respectiv către medicii de familie.