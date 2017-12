S-a decernat Zmeura de AUR

Până la încununarea superlativului din cea de-a şaptea artă, filmele şi actorii cu cele mai slabe performanţe au fost răsplătite cu un premiu deloc onorant, Zmeura de Aur. Cele patru interprete din „Sex and the City 2 / Totul despre sex 2”, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis şi Cynthia Nixon, au primit sâmbătă seară Zmeura de Aur pentru cele mai proaste actriţe, în cadrul galei de decernare. Pelicula în care apar cele patru actriţe a fost considerată şi cea mai proastă continuare.

Zmeura de Aur pentru cel mai prost film i-a revenit în acest an peliculei „The Last Airbender / Ultimul războinic al aerului”, regizată de indianul M. Night Shyamalan. Filmul, încadrat la genul fantasy şi ştiinţifico-fantastic, a mai fost recompensat cu alte patru premii pentru cel mai prost regizor, cel mai prost scenariu, cel mai prost actor în rol secundar şi, în premieră, cea mai greşită întrebuinţare a tehnicii 3-D. Oferite în mod tradiţional cu o zi înainte de Oscaruri, premiile Zmeura de Aur au avut anul trecut parte de o rară onoare, atunci când Sandra Bullock s-a prezentat să-şi primească personal trofeul pentru cea mai proastă actriţă. În acest an însă, nici regizorul M. Night Shyamalan şi nici distribuţia din „Sex and the City 2 / Totul despre sex 2” nu s-au deranjat să-şi ia în primire premiile. Alţi câştigători de seamă din acest an sunt Ashton Kutcher, care şi-a adjudecat trofeul pentru cel mai prost actor în rolurile din „Killers / Un cuplu mortal” şi „Valentine\'s Day / Ziua îndrăgostiţilor”, şi Jackson Rathbone, care a câştigat Zmeura de Aur pentru cel mai prost actor în rol secundar pentru filmele „The Last Airbender / Ultimul războinic al aerului” şi „Twilight Saga: Eclipse / Saga Amurg: Eclipsa”. Zmeura de aur pentru cea mai proastă actriţă în rol secundar a ajuns la Jessica Alba pentru nu mai puţin de patru filme: „The Killer Inside Me / Ucigaşul din mine”, „Little Fockers / O familie de coşmar”, „Machete” şi „Valentine\'s Day / Ziua îndrăgostiţilor”.