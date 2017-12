S-a deschis Centrul de zi pentru copiii bolnavi de cancer

Cancerul este o cumplită maladie care omoară fără să aleagă. Fie copii, fie tineri, bătrâni, bogaţi ori săraci. Deocamdată, nimeni nu se poate pune cu această boală care a îngrozit întreaga omenire. Mari cercetători ai lumii caută soluţii pentru a distruge celulele maligne (canceroase) fără ca cele sănătoase să fie afectate, însă fără prea mari rezultate. Bolnavii sunt puşi la grele încercări, tratamentele sunt cumplite, suferinţa este mare, iar sfârşitul, în multe dintre situaţii, este tragic. Astfel că specialiştii încearcă să le facă viaţa cât mai uşoară celor care au primit diagnosticul de cancer. Nu este deloc simplu, întrucât boala are propriile arme, încă necunoscute. De multe ori, calmantele se dovedesc a fi inutile. Dar acest lucru nu-i descurajează pe cei care au grijă de bolnavi. Trebuie să recunoaştem că România este una dintre ţările care nu pot oferi pacienţilor diagnosticaţi cu cancer nici tratamentele de care au nevoie (în acest caz, cele de ultimă generaţie) şi nici condiţiile unde să le fie administrate tratamentele ce le lungesc viaţa, dar le şi alină suferinţa. În multe dintre centrele de zi din ţară, acolo unde există, ei primesc chimioterapia de care au nevoie, după care trebuie să cedeze locul unui alt bolnav. Sunt prea puţine locuri, sunt mulţi bolnavi. Abia dacă se pot ridica din patul suferinţei, dar trebuie să elibereze locul unui alt bolnav care aşteaptă acelaşi tratament. Drumul spre casă este un adevărat coşmar. Stările de rău, consecinţă a tratamentului agresiv, sunt aproape imposibil de explicat: întregul corp este complet amorţit, ameţelile sunt greu de stăpânit, la fel ca şi greaţa şi vărsăturile. Aşa explică un bolnav de cancer, după 15 - 30 de minute petrecute la o şedinţă de chimioterapie, stările prin care trece. Drumul până acasă este aproape interminabil, mai ales în cazul celor care sunt navetişti, deci care nu au centrele de zi lângă locuinţe.

LUNGUL DRUM... Adulţii au putere, însă situaţia devine mai greu de suportat în cazul micilor pacienţi. Cei care îi cresc suferă alături de ei, însă nu-i pot ajuta prea mult. Ani la rând, părinţii copiilor diagnosticaţi cu diferite tipuri de cancer, dar şi cu boli hematologice, din Constanţa, au trăit clipe grele alături de micuţii lor, în lipsa unui centru de zi. Compartimentul de oncopediatrie unde primeau o parte din tratamente (restul erau administrate la Bucureşti) este situat la etajul 8 al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa. Un drum lung, a spus o supravieţuitoare a cumplitei boli. O cheamă Carmen, iar la 3 ani şi jumătate a aflat că are o boală grea. „A fost un chin să urc, periodic, la tratament, pe secţie. De multe ori era foarte aglomerat la lifturi, aşa că urcam pe scări. Îmi era greu, mai ales după tratament, aşa că părinţii mă purtau pe braţe”, a spus bolnava, acum ajunsă la 18 ani. Îi mulţumeşte medicului Adriana Apostol (coordonatoarea compartimentului, singurul medic onco-pediatru din Constanţa), care a avut grijă de ea, dar şi celor care au crescut-o. Un drum lung şi greu este şi pentru părinţi. „Suntem din 2007 pacienţii dr. Apostol. Spun „suntem“ pentru că atât eu, cât şi copilul meu am învăţat să luptăm, am beneficiat de încurajări şi de suportul doctorului în toată această lungă perioadă de supravieţuire. A fost greu pentru că trebuia să urcăm până la etajul 8, la tratament”, a spus mama unui copil care până acum a învins boala. Cel mic luptă împreună cu mama sa, întreabă, mai ceva ca un adult, cum îi sunt analizele, ce valori ale leucocitelor i-au ieşit în urma analizelor. Ştie pas cu pas ce trebuie făcut.

UN AJUTOR NESPERAT, UN PAS ÎNAINTE La SCJU, un lucru era cât se poate de cert, în condiţiile în care numărul copiilor cu cancer, dar şi boli hematologice este în creştere.

ŞEFUL COMPARTIMENTULUI DE ONCOPEDIATRIE AL SCJU, DR. ADRIANA APOSTOL, A DECLARAT CĂ LA FIECARE 5 - 6 SĂPTĂMÂNI ESTE DESCOPERIT UN NOU CAZ DE CANCER ÎN RÂNDUL COPIILOR.

În grija medicilor constănţeni sunt aproximativ 70 de copii cu boli oncologice şi aproximativ 200 cu boli hematologice. „E cumplit. Din momentul în care primesc vestea, copilăria dispare, începe un drum lung, extrem de complicat şi dureros. Încă nu s-a descoperit cauza acestor boli, deci nu putem face profilaxie. Primele proceduri sunt extrem de dureroase. SCJU avea nevoie de un centru de zi, mai ales că pacientul nostru este extrem de vulnerabil. Sunt numeroase pericole infecţioase”, a explicat dr. Apostol. Sâmbătă, în incinta Ambulatoriului de Specialitate nr. 1 (fosta policlinică) al SCJU a fost inaugurat un Centru medical de zi „Focus”, dedicat copiilor bolnavi de cancer. Este un deziderat mai vechi, iar acum - un pas înainte. Proiectul a putut fi dus la bun sfârşit datorită implicării Asociaţiei „Dăruieşte Aripi” din Constanţa, ajutată de numeroşi sponsori, cel principal fiind „Brisegroup”. Preşedintele asociaţiei, Alina Vasea, care a gândit proiectul alături de dr. Apostol, a pornit la un drum extrem de greu, chiar dacă nu a avut, iniţial, prea mari speranţe. „Părea un proiect irealizabil, dar am întâlnit oameni care au dorit să se implice, să ajute. Constanţa este una dintre regiunile cu cel mai mare număr de copii cu cancer raportat la numărul de copii. Cu toate acestea, în judeţul nostru nu a existat un centru de zi, care să fie specializat în diagnosticarea precoce, tratarea, monitorizarea bolii şi susţinerea familiilor copiilor”, a declarat Alina Vasea.

CU SPRIJINUL SPONSORILOR, O SUPRAFAŢĂ DE 280 MP A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE A FOST RENOVATĂ ŞI DOTATĂ CU ECHIPAMENTE MEDICALE SPECIFICE, VALOAREA PROIECTULUI FIIND DE 130.000 DE EURO.

„Este pentru prima dată când sunt mândru că sunt constănţean. Implicarea comunităţii a fost extrem de importantă în realizarea acestui proiect absolut necesar”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. El s-a arătat deschis oricărui partener ce va dori să ajute la dezvoltarea SCJU, astfel încât constănţenii să aibă acces la servicii medicale de cea mai bună calitate. Şi de această dată, managerul a subliniat importanţa înfiinţării unui spital de copii la Constanţa, poate printre puţinele judeţe din ţară de o asemenea mărime şi importanţă care nu deţin o unitate sanitară dedicată copiilor.

Pentru 300 de copii

Centrul medical de zi „Focus” va deservi un număr de 300 de copii deja diagnosticaţi cu boli hematologice, oncologice şi reumatologice din judeţul nostru, dar şi copii bolnavi din judeţele Tulcea, Galaţi, Brăila şi Călăraşi. Prin existenţa centrului, specialiştii spun că adresabilitatea părinţilor este mai facilă şi, astfel, diagnosticarea incipientă a cancerului măreşte considerabil şansa de vindecare, respectiv de supravieţuire. În centru se vor putea administra părţi din tratament, sub îndrumarea medicului curant. Psihicul copilului şi al întregii familii este astfel mult îmbunătăţit, deoarece se reduce perioada de spitalizare din Bucureşti cu câteva luni. Astfel, seara, copilul poate dormi acasă, în centru fiindu-i necesară prezenţa doar pe parcursul zilei, pentru administrarea tratamentului, mai spun iniţiatorii proiectului.

Obiective

Printre obiectivele centrului precizăm: crearea unei baze de date şi, totodată, informarea populaţiei despre copiii cu predispoziţie ereditară pentru boli maligne; suport emoţional şi consiliere psihologică; crearea Registrului regional al copiilor cu boli onco-hematologice şi reumatice; iniţierea programului pentru supravieţuitori.

„Dăruieşte primul zâmbet”

Asociaţia „Dăruieşte Aripi” îşi continuă proiectele. Preşedintele Vasea a anunţat un altul, în colaborare cu SCJU Constanţa, respectiv modernizarea Secţiei terapie intensivă nou-născuţi, intitulat „Dăruieşte primul zâmbet”. Noul proiect constă în restructurarea şi dotarea secţiei cu aparatură modernă. Astfel, maternitatea va beneficia de cele mai bune condiţii pentru diagnosticarea şi tratarea nou-născuţilor prematuri şi nu numai, urmărindu-se scăderea ratei de mortalitate infantilă neonatală din judeţul nostru. Reprezentanţii asociaţiei au primit încurajări din partea şefului Secţiei similare din cadrul celui mai mare spital de copii din ţară, „Marie Curie”, dr. Cătălin Cârstoveanu, prezent, sâmbătă, la inaugurarea Centrului de zi.