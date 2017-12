S-a deschis Salonul Auto de la Detroit

SPECTACOL PE PATRU ROŢI După ce 2012 a fost cel mai prost an de după 2000 pentru piaţa auto, constructorii turează la maxim motoarele pentru evenimentul începutului de an, Salonul Auto de la Detroit, care are loc în perioada 14-27 ianuarie. În 2013, „încălzirea” s-a făcut deja la Bruxelles şi Viena, dar într-o Europă afectată de criză au lipsit fastul, luxul şi exclusivităţile. Peste Ocean, organizatorii au promis cu totul altceva, fiecare mare producător anunţând adevărate spectacole. Show-ul Auto se desfăşoară în recent renovatul Centru Comercial Cobo din Detroit, oraş care astfel speră să întoarcă spatele zilelor grele de criză.

Încurajat de profiturile-record obţinute anul trecut, producătorul german BMW se laudă că va expune peste 500 vehicule reprezentând cel mai inovator design şi cele mai moderne tehnologii. De exemplu, BMW se făleşte cu „un avion” pe roţi. Având o lăţime de 1.826 mm, BMW Concept Seria 4 Coupe este mai lat cu 44 mm decât predecesorul său, linia acoperişului este coborâtă cu 16 mm la 1.362 mm şi este şi mai lungă (4.641 mm). Aceste dimensiuni sunt argumentele constructorului german pentru forţă şi dinamică. Caracterul sportiv al BMW Concept Seria 4 Coupe continuă şi în designul extins în jos al spatelui. Liniile orizontale proeminente şi stopurile extinse, poziţionate mult spre exterior, sunt un alt atu. Designul lunetei are efectul de micşorare a spatelui maşinii şi conferă caroseriei, ca întreg, un aspect şi mai puternic. Cele mai importante butoane de control sunt grupate în linii orizontale, în jurul conducătorului. A patra generaţie a modelului coupe sport este deja căutată de către şeicii care aparent schimbă maşinile atunci când se umple scrumiera.

MODELE PE TOATE GUSTURILE Printre cele circa 50 de modele noi, incluzând 41 de premiere mondiale, se numără Mercedes-Benz CLA Mercedes cu „starul”E 63 AMG, mult aşteptatul Chevrolet Corvette C7, coupeul electric de lux Cadillac ELR, viitoarea generaţie a pickup-ului Ford F-150, Jeep Liberty, Jeep Grand Cherokee Diesel, modelele GMC 2014 Sierra şi Silverado, Infiniti Q50 şi Maserati Quattroporte. Producători au venit şi cu concepte dedicate unor segmente de vârstă, precum Mercedes care vrea să dea lovitura în rândul tinerilor.

Premiile Cea mai bună maşină din America de Nord şi Maşina Anului vor fi anunţate la Salonul Auto de la Detroit. Printre finaliste se numără Cadillac ATS, Ford Fusion, Honda Accord, Ford C-Max, Mazda CX-5, Ram 1500.