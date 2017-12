S-a deschis Salonul Auto de la Geneva

APARIŢII-SURPRIZĂ Zilele acestea, Geneva este o adevărată capitală mondială a industriei auto. Nu mai puţin de 260 de expozanţi din toată lumea şi-au rezervat standuri, în aşteptarea celor 700.000 de vizitatori. Austeritatea şi-a spus prima cuvântul şi modelele prezentate anul acesta sunt cu mult mai mici. Totodată, vor fi prezentate maşini cu un design ieşit din comun, precum Ranger Rover Evoque sau Citroen DS5 sau maşini interesante din punct de vedere al relaţiei cu mediul, cum sunt Opel Ampera, hibridul Toyota Yaris şi hibridul Citroen. De multă atenţie se bucură noul KIA Ceed, cu motor şi design nou, dar şi Ranger Rover Evoque, în noua versiune, plus un bonus neaşteptat, varianta decapotabilă. Şi noul concept NSX de la Honda îşi va face debutul, fiind o apariţie-surpriză, mai ales că primul model va apărea pe piaţă abia în 2013.

ACHIZIŢIE INTELIGENTĂ Pentru România, Salonul este o dublă premieră. Dacia şi Ford, doi producători care construiesc maşini la noi în ţară, vor prezenta variante de serie ale unor modele. B-Max-ul românesc produs de Ford şi Lodgy-ul marocan al celor de la Dacia Renault sunt modelele cele mai aşteptate de români. Modelul de serie Dacia Lodgy reprezintă versiunea finală a lui Lodgy Glace, maşina de competiţie pe care producătorul autohton a prezentat-o anul trecut. Lodgy are o lungime de 4,5 metri şi oferă un volum considerabil al portbagajului, inclusiv în varianta cu şapte locuri. Numele maşinii reprezintă o trimitere directă la trăsătura esenţială, capacitatea de a găzdui o întreagă familie şi bagajele sale. ”DACIA NU ESTE NUMAI UN BRAND DE LOW-COST, CI ŞI O ACHIZIŢIE INTELIGENTĂ. PROPRIETARII DACIA SUNT MÂNDRI DE MAŞINA PE CARE AU ALES-O. LODGY REPREZINTĂ O PROMISIUNE PENTRU SEGMENTUL DE MCV. AM LANSAT LODGY, O MAŞINĂ CARE PE SEGMENTUL EI ARE UN PREŢ SIMILAR CU CEL AL ALTOR MĂRCI ŞI CHIAR MAI MIC. ACESTA NU ESTE ULTIMUL CAPITOL AL DACIA DIN 2012”, A DECLARAT ŞEFUL BIROULUI DE OPERAŢIUNI AL RENAULT GROUP, CARLOS TAVAREZ.

Dacia Lodgy va fi lansată oficial pe piaţa românească în iunie, iar imediat după vacanţa de vară, constructorul auto a anunţat prezentarea unei noi furgonete. Maşina va fi comercializată la preţuri cuprinse între 9.500 şi 14.700 euro cu TVA şi va avea o garanţie de trei ani sau 100.000 de kilometri.

PREŢURI PREFERENŢIALE B-Max va ajunge la sfârşitul lui iulie-august la distribuitori români, iar livrările efective vor începe din septembrie la un preţ special, comparativ cu cel din ţările unde va fi exportat. Peste 95% din producţia B-Max va fi destinată pieţelor externe. Din aprilie 2010, când au ieşit pe porţile uzinei din Craiova primele maşini produse de Ford în România şi până în luna octombrie a anului trecut, au fost asamblate 17.105 autoutilitare Transit Connect. Ford nu va încerca să se alieze cu vreun constructor auto din Europa, deşi estimează că va avea pierderi de 457 de milioane de euro în 2012. De exemplu, rivalul american GM a intrat într-un parteneriat cu grupul francez PSA Peugeot Citroen, pe fondul crizei datoriilor din Zona Euro.

MAŞINA ANULUI Modelele Chevrolet Volt şi Opel-Vauxhall Ampera au fost desemnate Maşina Anului 2012 în Europa, de către un juriu de 59 de membri din 23 de state europene. Podiumul este completat de Volkswagen Up, respectiv Ford Focus. Volt şi Ampera au candidat în comun la premiul pentru anul 2012, fiind similare din punct de vedere tehnic, cu unele diferenţe de design. Premiul vine într-un moment nesperat pentru producătorul General Motors (GM) care a anunţat că suspendă temporar producţia Volt din cauza vânzărilor scăzute. Stocurile modelului Volt au ajuns suficiente pentru 154 de zile faţă de perioada considerată optimă de 60 de zile. GM estima vânzări de 10.000 de modele Volt pentru anul trecut, însă a reuşit să vândă numai 7.600 de unităţi. Grupul american a renunţat recent la ţinta de 45.000 de unităţi pentru acest an, după ce a livrat în ianuarie şi februarie puţin peste 1.600 de modele Volt. Totuşi, Volt a fost una dintre cele mai bine vândute maşini electrice de pe piaţa americană, în 2011.