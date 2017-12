S-a deschis Tîrgul de Mărţişoare de la Muzeul de Artă Populară

Cea de-a VI-a ediţie a Tîrgului de Mărţişoare, manifestare culturală deosebit de importantă pentru constănţeni, dar şi pentru participanţi, organizată de Muzeul de Artă Populară, a debutat, ieri, cu dreptul. O dovadă în acest sens o constituie numărul mare al celor care se aflau la amiază pe platoul din faţa instituţiei de cultură. Faţă de anii precedenţi, oferta din acest an este mult mai diversificată şi parcă mai unitară sub raportul calităţii. Micile obiecte vestitoare ale primăverii, însoţite de tradiţionalul şnur alb-roşu, create de meşteri populari autentici sau de studenţi şi elevi talentaţi, reuşesc să stîrnească interesul. Deşi obiecte tradiţionale, mărţişoarele create de artiştii prezenţi la tîrg reuşesc să încînte prin originalitatea care denotă talentul creatorilor. Din ceramică, os, lemn, mărgele sau material textil, micile obiecte cu o simbolistică bogată sînt o evocare a primăverii şi, implicit, a bucuriei de a trăi. Funcţia estetică a mărţişorului a fost accentuată la această ediţie a tîrgului, avînd în vedere numărul mare de podoabe – cercei sau şiraguri cu mărgele –, însoţite de tradiţionalul şnur şi realizate cu măiestrie, putînd fi purtate nu doar în luna martie.

„Sărbătoarea mărţişorului este deosebită, fiiind încărcată de o serie de semnificaţii şi simboluri mitico-magice şi religioase. Cele două culori ale mărţişorului semnifică lupta vieţii asupra morţii, a sănătăţii asupra bolii şi a victoriei anului nou asupra anului vechi. Mărţişorul era purtat ca un talisman menit să îl apere pe purtător de forţele distructive ale anotimpului primăvara“, a declarat directorul Muzeului de Artă Populară, dr. Maria Magiru. La această ediţie a Tîrgului de Mărţişoare participă peste 60 de creatori, din zonele etnografice Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Bucovina. Printre aceştia se află şi elevi de la şcolile din Constanţa şi judeţ, dar şi studenţi de la Facultatea de Artă din cadrul Universităţii „Ovidius“. Cei care doresc să respecte tradiţia mai au timp, pînă pe 1 martie inclusiv, să aleagă cele mai frumoase simboluri ale primăverii de la Tîrgul de Mărţişoare organizat de Muzeul de Artă Populară.