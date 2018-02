Să descoperim copiii supradotaţi!

Centrul Gifted Education a început programul de parteneriat cu scolile şi liceele din Bucureşti pentru a descoperi copiii şi tinerii supradotaţi cu vârste cuprinse între 5 şi 18 ani. Campania se derulează prin site-ul www.mintistralucite.ro, care oferă o testare naţională predictivă a inteligenţei oricărui copil. Prin aceste testări naţionale, care se desfăşoară în mediul online, România va putea avea o situaţie clară asupra tinerilor cu abilităţi înalte, astfel încât să îşi poată recalibra politica educaţională şi în funcţie de acest factor foarte important. Campania este cu atât mai importantă, cu cât numărul copiilor supradotaţi, care nu ştiu că au abilităţi înalte, ajunge la 200.000 şi se corelează direct şi imediat cu respectarea Legii 17/2007, care prevede educația copiilor și tinerilor cu potențial înalt şi cu nevoia educației diferențiate și a unor politici educaționale care să susțintă valorificarea potențialului înalt al acestor copii, conform Recomandării 1248/1994 a Parlamentului European.

Peste 200.000 de copii supradotaţi în România

În România sunt peste 200.000 de copii cu abilităţi înalte, sub 15 ani, însă aceştia sunt marginalizaţi de către colegi sau profesori, şi rămân neînţeleşi de mediul social. Dramatic este faptul că 97% dintre aceşti copii supradotaţi se pierd inutil an de an, ajungând să abandoneze şcoala, să nu îşi găsească locul în societate, să sufere de depresie, anxietate, alienare, sau chiar să comită fapte antisociale. Potrivit specialiştilor, copiii supradotaţi au nevoie să urmeze o educaţie diferenţiată, să fie instruiţi într-un mediu diferenţiat, special conceput pentru ei, pentru a le putea valorifica potenţialul ridicat. În ultimii 8 ani, Centrul Gifted Education din Bucureşti a aplicat teste validate internaţional pe un număr mai mare de 2.000 de copii din şcolile româneşti, iar statistic vorbind, mai mult de jumătate din acei copii se încadrează în categoria “supradotaţi”, cu un IQ de peste 130.

Cum te poţi implica?

Organizatorii campaniei “Minţi Strălucite” au pregătit un KIT de lucru, care va fi pus la dispoziţia şcolilor partenere din Bucureşti, dar şi părinţilor, pentru a afla cum pot descoperi un copil supradotat. Pe lângă modalităţile practice de a descoperi un copil supradotat, KIT-ul va cuprinde informaţii despre nevoilor acestora, rolul părinţilor, tipurile optime de abordări pentru această categorie cu nevoi speciale, cadrul legislativ cu privire la educaţia diferenţiată (Legea 17/2007, Legea 1/2011, sectiunea 14) şi informaţii specifice despre Testarea Naţională Screening Online a Inteligenţei. „Scopul ultim al campaniei noastre este ca, pornind de la București, fiecare școală din ţară să aibă cadre didactice capabile să știe cum să descopere copiii supradotaţi și care este acțiunea justă pe care o pot lua şcolile atunci când este descoperit “un nou copil supradotat” în şcoală. Acest program are o valoare considerabilă din punct de vedere al viziunii pentru România și, bineînțeles, pentru toți cei implicați. Un astfel de proiect este atât de necesar în acest moment și necesită o mare cantitate de pozitivitate, o muncă intensă și promovarea unor bune relații între instituții. Sperăm că, în timp, vom descoperi chiar și cel mai îndepărtat copil supradotat, în cel mai mic cătun, astfel încât să poată obține ceea ce are nevoie pentru o educație adecvată. Mai presus de toate, vrem sa dăm uneltele școlilor, cadrelor didactice și părinților să îi descopere pe toţi cei 200.000 de copii supradotaţi din România”, declară Aura Bayhan, coordonatorul campaniei “Minţi Strălucite”. Campania “Minţi Strălucite” are ca Ambasador Gifted Education pe Diana Petre, de 11 ani, anunţată oficial ca speaker la TEDx Târgu Mureş. A câştigat, în anul 2015, bursa de “public speaking” oferită de către Centrul Gifted Education pentru copii supradotaţi. Diana doreşte ca toţi copiii supradotaţi să fie descoperiţi, înţeleşi şi ajutaţi să îşi împlinească potenţialul. Pentru mai multe detalii despre campanie, accesaţi www.giftededu.ro/campanie sau www.mintistralucite.ro/campanie.