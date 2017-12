S-a descoperit prima stea de mare cu opt „picioare”

Un pescar de pe coasta Marii Britanii a descoperit prima stea de mare cu opt „picioare”. Neobişnuita creatură are cu trei picioare mai mult decît în mod obişnuit din cauza unei mutaţii genetice, susţin specialiştii britanici. Stelele de mare au abilitatea remarcabilă de a se regenera în situaţia în care îşi pierd una dintre laturi, însă acesta este primul caz de stea de mare cu opt picioare din lume. Oamenii de ştiinţă afirmă că vietatea descoperită prezintă caracteristicile unei stele de mare siameze.

O stea de mare normală are un disc central care este de fapt centrul de control al creaturii în care se afla gura, stomacul şi toate organele sale esenşiale. Această stea de mare are nu unul, ci două astfel de discuri, unite într-un singur corp cu opt membre. „Cred că sînt probabil gemeni conjunci sau siamezi”, a declarat Douglas Herdson, biolog marin din Plymouth. „Nu am mai văzut aşa ceva pînă acum, însă oricare ar fi explicaţia, anatomia neobişnuită a acestei stele de mare nu pare să îi facă rău”, a mai spus acesta. Steaua de mare cu opt picioare este în formă perfectă doar că diametrul său de 25 de centimetri o face să fie mai mare decît un specimen obişnuit. Picioruşele în plus ar putea chiar să fie un avantaj pentru aceasta pentru că astfel îi este mai uşor să se hrănească.