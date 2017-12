S-a dublat cererea de spații de birouri

Companiile au închiriat, în primul trimestru, o suprafață dublă de birouri în București și în principalele orașe, față de aceeași perioadă din 2015, fiind tranzacționați circa 140.000 metri pătrați, față de 76.000 metri pătrați în primele trei luni de anul trecut, potrivit experților imobiliari de la JLL. O treime din suprafața închiriată este în afara Bucureștiului, dar și în orașe precum Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov. Astfel, în marile orașe din țară, suprafața de birouri tranzacționată în primele trei luni a fost de circa 41.000 metri pătrați, comparativ cu 18.800 metri pătrați anul trecut, în timp ce în București cererea s-a dublat, la aproape 100.000 metri pătrați. „Piața de birouri continuă să meargă foarte bine și în acest an. Statisticile privind cererea din primele trei luni ale anului sunt încurajatoare. Asta demonstrează că România rămâne atractivă pentru investitori. Mai mult, valul de închirieri din afara Capitalei creează un mediu investițional atractiv și competitiv, iar apariția în piața locală a unor nume mari din diferite domenii ar putea atrage în viitor și alți jucători internaționali“, spune oficialul JLL România Claudia Cetățoiu. Iași concurează, în acest an, cu București, înregistrând una dintre cele două tranzacții mari din perioada ianuarie - martie 2016 (13.000 mp). Companiile din BPO, IT&C și servicii profesionale continuă să fie motorul cererii și în acest an, în România, cu peste 60% din suprafața tranzacționată în primul trimestru, în timp ce sectorul bancar și cel de servicii financiare au închiriat 10.000 metri pătrați, iar companiile de FMCG au semnat contracte pentru 3.000 metri pătrați.