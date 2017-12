Să fie anul în care imobiliarele se ridică din cenuşă?

LOCUINŢE LA JUMĂTATE DE PREŢ Scăderea pieţei imobiliare s-a temperat, în ultimii doi ani, după şocul din 2008 - 2009. În prezent, preţurile sunt cu 52% mai mici decât în martie 2008, vârful pieţei autohtone de profil, media naţională fiind de 986 euro/mp, potrivit indicelui calculat de portalul Imobiliare.ro. „Interesant este că, în ultimii ani, scăderea preţurilor apartamentelor a precedat-o pe cea a economiei şi a fost semnificativ mai abruptă. 2008, spre exemplu, nu a fost un an de criză , iar locuinţele s-au depreciat cel mai mult, cu 24%. Potrivit Statisticii, în 2008, PIB-ul a crescut cu 7,3%. Discrepanţa este explicată prin evoluţia pozitivă a sectorului construcţiilor, pentru care 2008 a fost, de fapt şi de drept, un an de boom. Atunci s-a atins apogeul livrărilor de locuinţe - 67.255, în creştere cu 42% faţă de 2007”, notează specialiştii Analize Imobiliare. În 2009 însă, primul an de criză adevărată în construcţii, economia românească a înregistrat un recul de -7,1%, în vreme ce valoarea apartamentelor şi caselor a coborât cu 20,6%. În 2010, scăderea PIB-ului a fost mult mai temperată (-1,3%), însă măsurile de austeritate impuse de către Guvern s-au resimţit din plin - cererea de locuinţe a scăzut, iar preţurile s-au diminuat cu încă 15%. Potrivit Analize Imobiliare, 2011 a marcat trecerea pe plus a economiei (plus 1,5%), fapt care a temperat şi declinul imobiliar (-4%). În 2012, tendinţa de stabilizare resimţită la nivel macro (plus 0,5 - 1%) a avut efecte pozitive şi în piaţa imobiliară, locuinţele din întreaga ţară ieftinindu-se cu doar 0,5%, de la 991 la 986 euro/mp.

CÂT SĂ MAI TRAGĂ PRIMA CASĂ? În ultimii ani, evoluţia slabă a economiei a avut un impact puternic asupra puterii de cumpărare a populaţiei, fapt care s-a văzut în diminuarea sumelor împrumutate de la bănci pentru achiziţia de locuinţe. „Din anul de debut al Primei Case, valoarea medie a sumelor contractate a scăzut constant, de la 41.574 euro în 2009 la circa 37.500 euro în 2012”, spune cei de la Analize Imobiliare. Ba mai mult, creditarea ipotecară a fost susţinută aproape integral de programul Prima Casă. Potrivit datelor Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, până la finele lui octombrie 2012, românii luaseră 74.000 de garanţii pentru Prima Casă, în valoare totală de 2,9 miliarde euro. Interesant este că, potrivit băncii centrale, suma este foarte apropiată de valoarea tuturor creditelor ipotecare contractate în aceeaşi perioadă. Rămâne de văzut cum va evolua în acest an piaţa imobiliară, mai ales că se anunţă schimbări majore - Prima Casă 5, potrivit primelor proiecte, se va adresa doar locuinţelor noi, iar creditarea în valută se înăspreşte încă o dată. Totuşi, o revigorare a economiei, un plus al consumului şi o reorientare spre creditul în lei ar putea justifica o stagnare, dacă nu chiar o creştere uşoară a preţurilor imobilelor.