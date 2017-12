S-a găsit vandalul Școlii 29

12:24:39 / 26 Iulie 2015

Pacat-era un lacas sigur

Sa-mi fie cu iertare ,cum de nu a reusit conducerea scolii sa repare sistemul de monitorizare care ar fi ajutat foarte mult la prinderea faptasului. Ce sens are sa se plateasca un badigard atata timp cat poarta scolii este incuiata? Ce se face cu banii din inchirierea salii de sport??!! Pacat , un director care nu e in stare sa continuie ceea ce au realizatii cadrele didactice impreuna cu parintii in aceasta scoala.