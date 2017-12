S-a inaugurat Baza Aeromedicală a elicopterului SMURD Constanța!

Elicopterele care transportă pacienți preluați în stare gravă de la diferite accidente din regiunea de Sud-Est a României pot ateriza de acum și pe timp de noapte, în condiții de maximă siguranță, după care pacienții pot fi transportați cu ambulanța la spital! Pe 17 octombrie a fost inaugurată Baza Aeromedicală a elicopterului SMURD Constanța, situată pe strada Vârful cu Dor nr. 1. Construcția, începută în 2013, este alcătuită dintr-o platformă de aterizare specială și un hangar destinate elicopterului SMURD Constanța și echipei de lucru care asigură garda. Sunt minimum șase persoane - piloți, tehnicieni de aviație, salvatori aerieni, pompieri descarceratori și echipaj medical. Din această nouă bază, elicopterul SMURD și echipajul aeromedical aflat în alertă vor fi pregătite să plece la solicitări 24 de ore din 24. Prezent la eveniment, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), dr. Raed Arafat, a explicat că, prin existența bazei, activitatea va fi mult mai sigură și mult mai ușoară. ”În primul rând, elicopterele nu pot să stea afară, mai ales iarna. Un elicopter care stă într-un hangar are defecțiuni mai puține, are probleme mai puține și este în siguranță. În al doilea rând, o să permită inclusiv anumite operațiuni de noapte pe care, până acum, nu puteam să le facem pentru că în zona spitalului (Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - n.r.), unde lăsăm pacientul noaptea, nu există autorizare de aterizare. Așa că în această bază este posibil să executăm misiuni de noapte, fiind condițiile mult mai sigure”, a declarat dr. Arafat. Oficialul a vorbit și despre faptul că proiectul de construcție a platformei de aterizare a elicopterului SMURD, în parteneriat cu Ministerul Sănătății (MS), este o inițiativă importantă pentru dezvoltarea activității aeromedicale în județul Constanța și regiunea de Sud-Est a României. ”Această oportunitate va susține și ne va permite îndeplinirea în cele mai bune condiții a misiunilor desfășurate de echipajele SMURD Constanța și va sprijini, în final, sistemul integrat de asistență medicală de urgență”, a declarat dr. Raed Arafat.

INVESTIȚIE DE APROAPE UN MILION DE EURO

Proiectul, realizat în parteneriat public-privat, este în valoare de aproape un milion de euro (350.000 de euro - OMV Petrom, 350.000 de euro - Exxon Mobil, aproximatv 250.000 de euro - Fundația pentru SMURD). Terenul din zona Viile Noi, pe care a fost construit heliportul, a fost pus la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Constanța și este destinat amplasării viitorului Spital Regional de Urgență Constanța. Baza aeromedicală va rămâne în administrarea Ministerului Sănătății, având, conform legii, ca operator medical desemnat - Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, care va suporta cheltuielile de funcționare, respectiv, conform legii, operator aerian desemnat - Ministerul Afacerilor Interne, prin Unitatea specială de aviație, Inspectoratul General de Aviație.

SĂNĂTATEA, O PRIORITATE!

Prezent la evenimentul de inaugurare, președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, a ținut să amintească faptul că, pentru instituția pe care o conduce, Sănătatea constituie o prioritate: ”După cum am spus-o în repetate rânduri, îmbunătățirea serviciilor medicale în județ constituie un obiectiv personal al mandatului meu. Știu că această nouă bază reprezintă o investiție privată și mulțumesc reprezentanților comunității de afaceri că au decis să investească în județul Constanța. Consider că zborurile în interes medical sunt necesare, motiv pentru care, tot astăzi (pe 17 octombrie - n.r.), am semnat și noul protocol cu Inspectoratul General de Aviație al MAI, prin care Consiliul Județean pune la dispoziția SMURD o nouă aeronavă. Le mulțumesc cadrelor medicale, piloților, precum și investitorilor privați pentru eforturile depuse în beneficiul comunității”. Atât directorul DSPJ Constanța, ec. Cristina Schipor, cât și șeful Unității de Primiri Urgențe a SCJU, dr. Rodica Tudoran, au vorbit despre importanța bazei, despre cât de necesară era. ”Vom avea o bază medicală puternică, mai ales că în zonă se va construi și un spital regional”, a precizat, la rândul său, prefectul Constanței, Adrian Nicolaescu.

PRIMA MISIUNE

As. med. Carmen Rada a făcut parte din echipa care a ”zburat” la prima misiune primară cu elicopterul: un accident extrem de grav la Ostrov. Și-a adus aminte emoțiile pe care le-a trăit. Pe de altă parte, ea spune că satisfacția atunci când se reușește să se intervină prompt, într-un timp cât mai scurt la intervenții, este extrem de mare. ”Îmi place foarte mult ceea ce fac. Îți dă o satisfacție când vezi că reușești să salvezi vieți, că ajungi repede la caz și, la fel de repede, poți ajunge cu pacientul la spital”, a mărturisit asistentul medical.

Dr. Raed Arafat a precizat că va fi amenajat și un loc special pentru alimentarea elicopterului. Cât privește drumul de acces (care este pe o proprietate privată) la bază, care este plin de gropi, în mod evident impropriu transportului pacienților cu ambulanțele (de la bază la spital), oficialul a spus că se poartă discuții cu autoritățile locale, care au promis o rezolvare a acestei probleme. În altă ordine de idei, locul unde aterizau până acum elicopterele SMURD, respectiv la RAJA (lândă SCJU), va rămâne și el în continuare utilizabil, așa cum a precizat dr. Arafat.

Parteneri ai proiectului au fost: OMV Petrom, Exxon Mobil, Fundația pentru SMURD și RAJA SA.