S-a inaugurat Secţia de Cardiologie Intervenţională!

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa începe să intre în linie dreaptă în ceea ce priveşte alinierea alături de mari spitale din lume. Este un deziderat al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Daniel Constantinescu, care vrea cu orice preţ ca şi locuitorii judeţului nostru să beneficieze de servicii medicale de cea mai bună calitate, aşa cum se întâmplă, de exemplu, în capitală. Preşedintele CJC vrea ca vorba „se moare cu zile” să nu mai fie vreodată auzită în Constanţa. În contextul politic al fostei guvernări portocalii, care a ocolit judeţul nostru la capitolul investiţii în Sănătate, autorităţile locale n-au stat cu mâinile în sân şi au căutat soluţii. Au fost purtate numeroase discuţii, au fost luate în calcul studiile privind incidenţa unor afecţiuni, aşa că au început proiectele. Au fost duse la bun sfârşit lucrări de reparaţii capitale şi modernizare la secţii şi clinici importante din cadrul SCJU, cum ar fi Clinica de Ortopedie şi Traumatologie Medicală, Clinica de Chirurgie Cardiovasculară, Clinica de Oncologie. Autorităţile locale, alături de conducerea SCJU, au luat în calcul faptul că patologia cardiovasculară din România ocupă un loc fruntaş, mortalitatea cauzată de afecţiunile cardiovasculare fiind şi ea în top. Astfel, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a gândit, în urmă cu un an, un proiect care să vină în ajutorul oamenilor suferinzi. El a vrut ca şi la Constanţa pacienţii să aibă şansa să fie salvaţi, să nu mai fie nevoiţi să bată sute de kilometri distanţă la clinici din ţară care au dotările necesare astfel încât să se poată interveni în patologia cardiacă.

S-A DORIT CU ORICE PREŢ ÎNFIINŢAREA, LA CONSTANŢA, A UNUI DEPARTAMENT AL INIMII, A UNEI SECŢII DE CARDIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ, LOC UNDE BOLNAVII CU INFARCT SĂ FIE SALVAŢI DATORITĂ APARATURII CARE STABILEŞTE UN DIAGNOSTIC CERT, DATORITĂ POSIBILITĂŢII INTERVENIRII ÎN TIMP RECORD ŞI, EVIDENT, A PROFESIONIŞTILOR

Şi acest lucru a putut fi posibil printr-un parteneriat public privat (CJC - SCJU - Cardiolife Timişoara).

SCADE RATA MORTALITĂŢII PRIN INFARCT Ieri, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, alături de fiica sa, Smaranda Constantinescu, managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, prefectul Bogdan Huţucă, dr. Bogdan Mut, medicul coordonator al Secţiei de Cardiologie Intervenţională, a tăiat panglica de inaugurare a unui obiectiv extrem de important pentru constănţeni. „Asistăm astăzi (ieri - n.r.) la un moment pe care ni l-am propus de mai mult timp. Nu am avut sprijin financiar din partea fostei guvernări portocalii, nu ştim cum se poate calcula în bani viaţa unui om. Este o vorbă în Constanţa, a murit cu zile pentru că nu a avut aparatura medicală necesară”, a declarat preşedintele CJC. În noua Secţie de Cardiologie Intervenţională îşi desfăşoară activitatea medici specializaţi, care au posibilitatea să lucreze cu aparate de ultimă generaţie ce au fost aduse la SCJU. „La Constanţa, dar şi în Dobrogea, nu o să se mai spună că se moare cu zile”, a declarat preşedintele CJC. El a adăugat că se vrea formarea şi a altor medici care să aibă competenţe în lucrul specific noii secţii. Nicuşor Constantinescu s-a arătat încântat că ministrul Sănătăţii, Vasile Cepoi, care a vizitat zilele trecute şi Clinica de Chirurgie Cardiovasculară, a promis sprijin în ceea ce priveşte includerea SCJU în programul naţional de infarct, astfel încât să existe fondurile necesare şi pentru tratarea pacienţilor constănţeni, tratamentul în cazul unui pacient cu infarct ajungând chiar şi la 1.500 de euro. Dacă vor ajunge şi la Constanţa sumele necesare, echipa inimii de la SCJU va salva mii de vieţi, rata mortalităţii prin infarct va scădea semnificativ. „L-am adus la Constanţa, la SCJU, din Germania, pe dr. Marius Militaru, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară. Şi asta când alţii pleacă din ţară, el a vrut să lucreze pentru SCJU”, a declarat Nicuşor Constantinescu. La rândul său, prefectul Bogdan Huţucă a lăudat realizarea inaugurată ieri la SCJU: “Cu siguranţă, dezvoltarea acestei secţii aduce un plus de imagine SCJU, dar mai ales un plus de încredere din partea locuitorilor judeţului şi o şansă la viaţă. Personal, sunt impresionat şi sunt convins că ne aflăm într-o etapă importantă în ceea ce priveşte îmbunătăţirea serviciilor medicale ale SCJU. Îi felicit pe cei implicaţi în acest proiect şi le urez succes”. Binecuvântarea secţiei a venit din partea ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. „Grija deosebită pe care preşedintele CJC o are faţă de oameni, sensibilitatea pentru oamenii săraci, bolnavi, rătăciţi, este din nou demonstrată. Se doreşte ca oamenii să fie egali în astfel de situaţii”, a spus ÎPS Teodosie. Dr. Bogdan Mut a precizat, la rândul său, că efortul de aproape un an se evidenţiază acum. „CJC a avut răbdare să ducem la bun sfârşit proiectul. Suntem bucuroşi că administraţia locală din Constanţa este alături de domeniul medical şi că îl sprijină, caută soluţii astfel încât populaţia să aibă aproape toate serviciile medicale de calitate. Ne dorim să avem continuitate în această colaborare”, a spus dr. Mut.

PENTRU CONSTĂNŢENI, VOR FI EFECTUATE PROCEDURI MEDICALE CARE VOR DUCE LA O SCĂDERE SPECTACULOASĂ A RATEI DE MORTALITATE PRIN INFARCT, CHIAR ŞI PÂNĂ LA 80-90%

În premieră, spune managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, aparatul angiograf (din Secţia de Cardiologie Intervenţională) este amplasat lângă Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) a SCJU. „Este foarte important ca acest aparat să fie foarte aproape de UPU, pentru că astfel se intervine foarte rapid. Nu mai este nevoie ca pacientul să fie dus la nu ştiu ce etaj, să se piardă timp. Tot o premieră o constituie şi parteneriatul public-privat. Investiţia este de aproape un milion de euro. Astfel de parteneriate aduc un plus de valoare pentru toată lumea. Eu, ca spital, nu ştiu când mi-aş fi permis această investiţie”, a declarat managerul SCJU. SCJU are colaborări şi cu Centrul Medical de Imagistică Medicală „Medimar”, dar şi cu Centrul Medical „Pozimed”, ambele unităţi medicale oferind constănţenilor servicii medicale de înaltă performanţă, aparatura din dotare fiind de ultimă generaţie. Ieri, ambele unităţi au fost vizitate de oficialităţile prezente la inaugurare. Printre ei s-au aflat şi politicieni constănţeni care doresc să ajute sistemul de sănătate local să se dezvolte.

Secţia de cardiologie intervenţională a SCJU Constanţa este dotată cu aparatură medicală de ultimă generaţie, completă şi utilă în tot ceea ce înseamnă intervenţiile minim invazive din cardiologie. Aparatul cheie al centrului este angiocoronarograful, de asemenea de ultimă oră. Printre intervenţii precizăm şi implantul de stimulatoare şi defibrilatoare cardiace. Un avantaj extrem de important, atât pentru pacient, cât şi pentru spital, este timpul mic de spitalizare, media fiind de 1,1 zile, cel mult cinci zile dacă este vorba despre un pacient cu probleme mai severe de sănătate, care necesită o supraveghere de specialitate pe patul de spital. Investiţia se ridică la peste un milion de euro.