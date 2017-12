S-a încheiat aventura europeană a CFR-ului

Campioana României, CFR Cluj, a fost învinsă, aseară, de AS Roma, în ultima reprezentaţie în faţa propriilor suporteri din Grupa A a Ligii Campionilor, şi a spus “adio” cupelor europene. Meciul a debutat cu o ocazie a lui Kone (min. 5, şut respins de Doni), însă prima oară cînd italienii au ajuns în careul clujean s-a lăsat cu urmări pe tabelă: Stăncioiu a ieşit hazardat la o minge pe linia de fund a terenului, iar Perrota l-a servit ideal pe Brighi, care a punctat cu poarta goală din careul mic, 0-1. În min. 19 Trică a ratat incredibil din 6 metri, pentru ca patru minute mai tîrziu Totti să facă din Stăncioiu victima perfectă, executîndu-l dintr-o lovitură liberă de la 25m, 0-2. Gazdele n-au renunţat la luptă şi în min. 30 Y. Kone a înscris din apropiere, după ce Doni salvase şutul lui Pereira, 1-2. După pauză, CFR n-a mai reuşit să ameninţe poarta lui Doni. Elanul elevilor lui Trombetta a fost tăiat definitiv de Brighi, care a finalizat, în min. 64, pasa lui Taddei, 1-3. Scorul putea lua chiar proporţii, însă arbitrul portughez Batista a închis ochii la faultul suferit de Baptista în careul clujean (min. 66). A rămas 3-1 pentru AS Roma, iar CFR nu mai are nici măcar şanse teoretice la Cupa UEFA pentru că Bordeaux şi Chelsea au remizat în Franţa.

Au evoluat - CFR (antrenor Maurizio Trombetta): Stăncioiu - Panin, Cadu, De Sousa, Pereira - Dani (73 Peralta), G. Mureşan - Culio, Trică (84 Deac), Dubarbier (70 E. Kone) - Y. Kone; AS Roma (antrenor Lucian Spaletti): Doni - Casseti, Mexes, Juan, Tonetto (86 Riise) - Taddei, De Rossi, Brighi - Perrota (89 Pizarro) - Totti (81 Vucinic), Baptista. Arbitri: Lucilio Cardoso Cortez Batista - Joao Ferreira şi Sergio Lacroix (toţi din Portugalia).

Meciuri disputate:

Etapa 1: Roma - CFR 1-2, Chelsea - Bordeaux 4-0

Etapa a 2-a: CFR - Chelsea 0-0, Bordeaux - Roma 1-3

Etapa a 3-a: Bordeaux - CFR 1-0, Chelsea - Roma 1-0

Etapa a 4-a: CFR - Bordeaux 1-2, Roma - Chelsea 3-1

Etapa a 5-a: CFR - Roma 1-3, Bordeaux - Chelsea 1-1

Clasament Grupa A

1. AS Roma 5 3 0 2 10-6 9

2. Chelsea 5 2 2 1 7-4 8

3. Bordeaux 5 2 1 2 5-9 7

4. CFR Cluj 5 1 1 3 4-7 4

Au rămas de jucat:

Etapa a 6-a (9 decembrie): Chelsea - CFR, Roma - Bordeaux