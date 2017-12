S-a încheiat faza grupelor la Trofeul “Telegraf”

07:50:40 / 17 Februarie 2014

pt turtoi (capitol 84)

Danut esti multumit de evolutia ta din meciul cu royal ? Daca accepti ceea ce s-a intamplat imi confirmi ca esti un caracter slab si toata viata ta vei sta cu capul aplecat in fata unor persoane fara caracter. Fii puternic si nu te lasa calcat in picioare, doar pt un singur meci pe care il mai jucati in optimi. Trebuie sa intelegi ca ai fost penibil alaturi de coechipierii si adversarii tai. Daca nu va calificati ce se intampla?