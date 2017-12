S-a încheiat „Oval 5 Beach Rugby România“

Pe terenurile special amenajate pe plaja „Cleopatra“ din stațiunea Mamaia s-au desfășurat în această săptămână partidele din cadrul ediției a șaptea a turneului „Oval 5 Beach Rugby România”, competiție organizată de CS Cleopatra Mamaia, în colaborare cu Federaţia Română de Rugby, Asociaţia Sportivă Oval 5 Beach Rugby România şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa. La această competiție de rugby pe plajă au participat 27 de echipe formate din rugbyști cu vârsta între 12 și 17 ani.

Rezultatele finalelor - Under 12: Antonio Jr. București - CSC Mihail Kogălniceanu 6-4; Under 14: LPS Focșani - CT Căi Ferate Unirea Pașcani 7-3; Under 16: CSȘ Gura Humorului - CT „Dinicu Golescu” București 4-2; Under 17: CT „Dinicu Golescu” București - Cleopatra Mamaia 7-3; feminin: CT Căi Ferate Unirea Pașcani - CS Parohial „Ștefan cel Mare și Sfânt” București 3-0. Au fost acordate și premii speciale celor mai buni jucători, iar după disputarea finalelor a avut loc și un meci demonstrativ de „old-boys”, între Selecționata Constanța și Selecționata României, încheiat la egalitate, scor 5-5, pentru ca niciun jucător să nu plece supărat de pe plajă.

„De la ediție la ediție organizarea este și mai bună. Au fost peste o mie de copii la minirugby și rugby pe plajă și ne-am străduit să le oferim cele mai bune condiții”, a declarat Vasile Chirondojan, președintele CS Cleopatra. „O ediție mult mai bună decât precedenta, având în vedere numărul mare de participanți, care au îmbinat plăcutul cu utilul”, a spus Nicolae Șișiu, directorul turneului.